Imola. Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sulla propria pagina istituzionale un’informativa relativa a contributi a fondo perduto per il mese di novembre 2020 a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD). La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web realizzata dal Dipartimento per lo Sport, che sarà attiva a partire dalle 16 del 18/11/2020 e terminerà alle 16 del giorno 24/11/2020.

Tutte le informazioni sulla procedura si possono trovare al seguente link:

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/scadenza-novembre-2020/contributo-forfettario/contributi-a-fondo-perduto-per-asdssd-finestra-per-contributo-forfettario/