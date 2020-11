I metalli preziosi, soprattutto in tempi di crisi come quello che stiamo vivendo attualmente, sono considerati i beni rifugio del mercato finanziario. Sono quelli infatti che vanno acquistati maggiormente in questi momenti di profondo down, in grado di rappresentare una vera e propria sicurezza per gli investitori.

Il bene rifugio per eccellenza è l’oro, ma ci sono anche altri metalli preziosi importanti, come ad esempio l’argento. E il topic di questo articolo è proprio l’investire sull’argento, e in particolare se questa sia ancora una buona idea nel 2020.

Le quotazioni future degli investimenti sull’argento

L’argento è un metallo prezioso che è conosciuto dall’uomo ormai da tempo immemore, utilizzato già nell’antichità come moneta di scambio insieme all’oro e ad oggi è impiegato sia in gioielleria che nel campo dell’elettronica.

La crisi economica dovuta alla pandemia da nuovo coronavirus ha portato ad un crollo dell’economia in praticamente tutti i settori. Quasi tutti i titoli sono precipitati, dunque questo sembra essere un periodo di grande fortuna per i metalli preziosi. A ciò si unisce il fatto che in Cina e in India c’è stato un forte boom industriale, il che ha portato un aumento della domanda dell’argento e di conseguenza del suo prezzo.

Dopo un breve arresto nella sua corsa, da qualche tempo l’argento è tornato a crescere con grande slancio, e le prospettive per il futuro sembrano essere buone e pare che il prezzo vada verso i 19 dollari.

Ma quali sono i metodi migliori per investire in argento? Vediamoli insieme.

Metodi di investimento sull’argento

Il più classico dei metodi di investimento sui metalli preziosi è quello che consiste nell’acquistare lingotti, che possono avere svariate dimensioni o pezzature. Depositando lingotti di argento in banca si crea un bene rifugio che, in caso di crollo finanziario, manterrà comunque il suo valore a differenza degli altri asset.

Le monete d’argento sono il metodo di investimento più antico e diffuso, e le monete d’argento più diffuse a loro volta sono le sterline e i dollari. Solitamente queste sono prodotte per i collezionisti e per gli investitori che hanno un occhio di riguardo anche per il valore storico e culturale di queste.

Un’altra alternativa valida per gli investimenti sull’argento è rappresentata dal piano di accumulo in metalli preziosi. In questo modo si possono acquistare anche piccole quantità di argento (al grammo) e creare una riserva di argento attraverso un vero e proprio conto in argento. Questo avrà tutte le caratteristiche del conto corrente e si può pianificare un piano di accumulo.

Migliori broker con cui investire in metalli preziosi

La cosa importante per investire in metalli preziosi (ma anche in qualsiasi altro tipo di asset o titolo) è scegliere la piattaforma di broker online più adatta alle proprie esigenze ma soprattutto affidabile e sicura.

Il mondo del trading online e in generale del mercato finanziario è molto volubile e imprevedibile, e chi non si fornisce dei giusti mezzi e delle giuste strategie rischia di perdere il proprio denaro o di incorrere in brutte sorprese e truffe.

Per evitarle è bene affidarsi a broker autorizzati e sicuri. Tra questi possiamo elencare sicuramente quelli che sembrano essere i più famosi e apprezzati al giorno d’oggi. Abbiamo quindi:

• eToro

• IQ Option

• FPmarkets

• Plus500

Questi sono tutti dotati delle autorizzazioni CONSOB e CySec, indispensabili per agire sul mercato finanziario in Italia e in Europa. Inoltre sono piattaforme che offrono, ognuna con diversi metodi, la possibilità ai trader più inesperti di formarsi.

Ad esempio alcune di esse offrono la possibilità di aprire un conto demo per potersi esercitare senza rischiare di perdere i propri soldi almeno nei primi tempi. Altre ancora offrono gratuitamente corsi o e-book per poter studiare tutti gli strumenti utili e le strategie utili al raggiungimento del successo.

Dopo aver scelto la piattaforma che più si preferisce, si può tranquillamente cominciare a fare trading sia sull’argento che su qualsiasi altro asset.