Imola. È disponibile la nuova edizione dell’Agenda imolese, “Ci andiamo dietro”, l’omaggio di fine anno che la Fondazione Crimola dedica alla nostra città e al nostro territorio. In tempo di Covid, avendo dovuto chiudere gli uffici di piazza Matteotti, l’Agenda sarà distribuita gratuitamente presso le edicole imolesi fino ad esaurimento copie.

“Dietro i nostri valori, dietro il nostro impegno, c’è sempre la passione per la nostra terra”, si legge nell’introduzione all’agenda che, come sempre, getta un occhio sulle storie dei nostri territori. Quest’anno lo fa con un occhio particolare, quello di Gabriele Angelini, con una lunga esperienza nel settore editoriale e fotografico. Titolare della Angelini Editore, nata nel 2007, presta oggi particolare attenzione alla storia e alla letteratura e, in ambito locale, all’area compresa tra l’Alta Romagna ed il Mugello.