Faenza. E’ stata presentata la proposta di sostegno alle famiglie e alle persone fisiche colpite dall’emergenza Covid, parte di una serie di interventi già messi in atto per supportare le varie realtà produttive del territorio e per agevolare la cittadinanza, come ad esempio la proroga del termine di pagamento di tasse quali la Tari (31 dicembre 2020) oppure i contributi erogati alle realtà produttive del faentino colpite dagli ultimi Dpcm.

Come prima cosa è stato istituito un telefono “amico” – attivo a partire da lunedì 23 novembre e supportato dalle realtà dell’associazionismo del territorio- a cui i cittadini più “fragili” si appelleranno per cercare aiuto in situazioni di difficoltà (es. bisogno di beni di prima necessità, farmaci, libri e quant’altro), o comunque supporto psicologico in caso di soggetti più deboli, come ad esempio gli anziani, Coloro che necessitano di aiuto e sostegno potranno contattare il 0546.691869.

In secondo luogo è stata formata una squadra, una “task force” a cui fa capo l’assessore al Welfare Davide Agresti; attiva sul territorio, offrirà la propria assistenza casa per casa. Associazioni ed enti – come ad esempio il “Centro per le famiglie” – offriranno la loro assistenza ai giovani e agli adolescenti, “fragili fra i fragili”, nonché alle loro realtà famigliari.

Ultimo – ma non per importanza – il Comune utilizzerà la somma di 150 mila euro per le famiglie in difficoltà, previa presentazione di autocertificazione che attesti lo stato di criticità in cui versano i nuclei famigliari (per esempio, lavoro precario, instabile o sospeso). Il denaro verrà erogato in più mensilità (fino a un massimo di 3 rate). La priorità verrà data a nuclei con figli minori a carico, con componenti affetti da disabilità o comunque gravi situazioni di disagio.

Questa importante iniziativa è supportata da diverse realtà aziendali del territorio, che hanno deciso di donare 22 mila mascherine al Comune di Faenza, che verranno consegnate alla cittadinanza tramite varie realtà no profit del terzo settore. Per quanto riguarda invece il bando per ricevere i contributi, verrà pubblicato sui siti dei sei Comuni dell’Unione entro la prossima settimana.

(Annalaura Matatia)