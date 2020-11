Imola. Dopo l’avvio, martedì scorso, del mercato ambulante trisettimanale in centro storico, da sabato 21 novembre e fino al 3 dicembre 2020, è stato autorizzato anche lo svolgimento del mercato del sabato pomeriggio nel quartiere Pedagna, a determinate condizioni fissate in un’apposita ordinanza a firma del sindaco Marco Panieri, che tengono conto delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, così come definite dall’Ordinanza Regionale n. 216 del 12 novembre 2020 (in vigore dal 14/11/2020 e fino al 3 dicembre 2020).

Ricordiamo che il mercato è ubicato all’interno del parcheggio adiacente a via Donizetti e si svolge dalle 15 alle 19. E’ composto da 4 posteggi alimentari e 12 non alimentari.

Con il ritorno del mercato ambulante in centro storico, è nata fra i cittadini una discussione su Facebook con foto postate che mostravano come, almeno in certi momenti, ci fossero file con un distanziamento non adeguato alle normative antiCovid, ovvero con le persone ristrette in meno di un metro. Sarà bene che i controlli, per tutti i mercati, siano più attenti

La Polizia locale sarà impegnata nel verificare eventuali criticità, per consentire una pronta risoluzione di eventuali problematiche, nonché accertare violazioni alle prescrizioni dettate dall’ordinanza.