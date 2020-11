Sono molte le aziende che hanno la necessità di organizzare viaggi per i propri dipendenti per trasferte in filiali diverse, meeting o convegni.

Le risorse della rete hanno contribuito a semplificare notevolmente l’iter per il reparto amministrativo, che al giorno d’oggi può trovare e prenotare la soluzione più vantaggiosa per la propria impresa direttamente online.

Ovviamente, prima di procedere sarà fondamentale determinare a quale tipo di mezzo affidare il viaggio. Senza dubbio, l’aereo rappresenta al momento la soluzione in grado di garantire maggiori benefici, ma è opportuno tenere in considerazione il fatto che spesso i voli di linea possono comportare lunghe attese se non imprevisti che potrebbero andare a inficiare sulla qualità dell’esperienza.

Per ottimizzare i tempi e garantire ai propri dipendenti spostamenti ottimali, quindi, è possibile optare per una soluzione sempre più gettonata ed accessibile: il jet privato. Oltretutto, visto l’attuale periodo storico caratterizzato dalla diffusione del Covid-19, muoversi con un volo privato assicura anche di viaggiare con maggiore sicurezza.

Jet privati: tutti i vantaggi di una trasferta di lavoro senza stress

Un private jet si contraddistingue generalmente per capienza e dimensioni, due caratteristiche che permettono di determinare il numero di passeggeri che è in grado di accogliere a bordo e la lunghezza delle tratte che arriva a coprire.

Piccoli trasbordi possono essere effettuati da aeromobili più ridotti, atti anche ad atterrare in zone poco agevoli per i normali aeromobili di linea. Al contrario, per percorsi più lunghi, come quelli intercontinentali, la grandezza del velivolo è determinata anche dalla necessità di ospitare un serbatoio del carburante più capiente per garantire un’autonomia in volo di oltre 12 ore.

Indipendentemente dalle singole specificità, tutti i jet destinati ai voli privati sono controllati ed igienizzati in modo rigoroso, così da garantire ai passeggeri di viaggiare in totale tranquillità e sicurezza, anche in questo periodo di emergenza sanitaria. Le manutenzioni ordinarie, nonché quelle straordinarie vengono effettuate da personale altamente specializzato che si occupa di adeguare ogni singola componente ai più alti standard qualitativi

Noleggiare un private jet comporta anche altri vantaggi. Ad esempio, per imbarcarsi sui voli privati non occorre che il dipendente giunga molto tempo prima in aeroporto: in questo modo, si eviteranno situazioni stressanti, un aspetto determinante soprattutto una volta giunti a destinazione, in cui una buona predisposizione d’animo potrebbe rivelarsi determinante anche nelle interazioni di lavoro.

Anche il controllo dei bagagli lascia molte più libertà, non essendoci particolari limitazioni relative a pesi e misure: questo non solo grazie al numero limitato di passeggeri a bordo, ma anche per gli spazi decisamente più ampi a disposizione rispetto a quelli offerti da un volo di linea.

Come trasmettere un’immagine di professionalità durante un viaggio business

In un jet privato è possibile personalizzare una serie di elementi in grado di rendere il viaggio business ancor più esclusivo.

Si tratta di una possibilità sfruttata soprattutto dalle aziende che hanno necessità di organizzare trasferte per i propri partner più importanti, oltre che per i dipendenti: in queste occasioni, infatti, è estremamente importante trasmettere un’immagine di massima professionalità, di realtà imprenditoriale attenta a rendere disponibile a bordo ogni tipo di comfort e di servizio per intrattenere al meglio gli ospiti – dalla connessione di rete alla tv.

Allo stesso modo, è possibile richiedere anche un servizio di ristorazione a bordo con cui soddisfare i gusti dei passeggeri e, al tempo stesso, sorprenderli.

Infine, per rendere la trasferta di partner e delegati particolarmente piacevole, è possibile verificare se la compagnia di noleggio prescelta offra anche servizi su terra: a volte, infatti, può essere complicato spostarsi in taxi o tramite mezzi pubblici per una città sconosciuta. Poter usufruire di un veicolo a noleggio significa eliminare anche queste difficoltà, magari prediligendo mezzi spaziosi, adeguati per l’occasione.