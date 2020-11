Nell’ambito dell’edilizia il noleggio delle attrezzature è diventata una pratica molto comune. Aziende edili e clienti privati si rivolgono sempre più spesso a delle società specializzate per noleggiare l’attrezzatura professionale di cui hanno bisogno ed in particolare sono aumentate le richieste di noleggio delle piattaforme aeree.

Le piattaforme aeree trovano impiego in diverse circostanze e possono essere noleggiate dalle aziende edili che stanno avviando un nuovo cantiere o che ne hanno già in corso uno e hanno la necessità di raggiungere altezze elevate.

Per noleggiare dell’attrezzatura edile sicura e di qualità è preferibile rivolgersi a degli esperti del settore. La società Giffi Noleggi si è specializzata negli anni nel noleggio di veicoli e strumenti professionali e opera in gran parte delle regioni italiane, tra cui il Lazio e le sue province, in cui è molto attiva. In tal senso, è possibile richiedere il servizio di Noleggio piattaforme aeree Frosinone direttamente online, compilando un modulo apposito, così da individuare il macchinario più adatto alla tipologia di lavoro da svolgere.

Tipologie di noleggio delle piattaforme aeree

Quando ci si informa sul noleggio delle piattaforme aeree si scopre che sono disponibili due tipologie di noleggio. I clienti possono scegliere liberamente una di queste due forme di noleggio, in base alle loro preferenze ed alle competenze dei professionisti che hanno in squadra.

Nel noleggio a caldo i clienti chiedono alla società specializzata il noleggio della piattaforma aerea, ma anche il supporto di un esperto manovratore, il quale si occuperà di manovrare la piattaforma garantendo la massima sicurezza durante l’utilizzo di questa attrezzatura.

Nel noleggio a freddo i clienti decidono invece di procedere con il solo noleggio della piattaforma aerea, scegliendo dunque di occuparsi in autonomia di manovrare l’attrezzatura. Dal punto di vista economico questa tipologia di noleggio ha un costo inferiore perché non si dovrà sostenere il costo del manovratore professionista, ma dal punto di vista pratico sarà fattibile solo se si hanno le competenze necessarie per poter manovrare un’attrezzattura di questo tipo.

Perché scegliere il noleggio invece dell’acquisto

Il noleggio delle piattaforme aeree – e più in generale il noleggio di attrezzatura professionale – risulta vantaggioso rispetto all’acquisto. Basta fare un’analisi dei costi per rendersi conto che l’acquisto di una piattaforma aerea sarebbe un investimento poco sostenibile a causa del costo elevato di questa attrezzatura.

Anche le grandi aziende che dispongono dei fondi necessari per l’acquisto si rendono conto che il noleggio è la soluzione migliore poiché, il tal modo, è possibile avere a disposizione il mezzo scelto solo per il periodo di utilizzo.

Le società che necessitano delle piattaforme aeree possono scegliere tra il noleggio a lungo o a breve termine, servizi realizzati su misura al fine di rispondere a tutte le necessità degli utenti.

La formula del noleggio è vantaggiosa perché evita ai clienti di doversi preoccupare della manutenzione degli strumenti professionali, la quale sarà infatti a carico della società di noleggio. Tutte le piattaforme aeree saranno controllate al termine di ogni noleggio prima di essere rese di nuovo disponibili per un nuovo cliente. In caso di problemi nel periodo di noleggio ci si potrà rivolgere all’assistenza di Giffi Noleggi per ricevere il supporto di cui si ha bisogno. I clienti potranno inoltre scegliere tra i numerosi modelli disponibili in catalogo, valutando per ciascuno di essi le caratteristiche ed il prezzo da sostenere per procedere con il noleggio.