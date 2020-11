Imola. Un nuovo focolaio questa volta interessa direttamente l’ospedale di Imola. A seguito dell’avvio dello screening tramite tampone rapido del pomeriggio di lunedì 24 novembre sui reparti internistici no Covid del VI piano, sono emerse ulteriori 4 positività tra gli operatori. Il totale degli operatori positivi in area internistica no Covid è quindi di 13 persone, (oltre ai 44 già comunicati in precedenza su tutta l’Azienda e risultati positivi da settembre ad oggi).

A seguito di questi risultati, confermati dal tampone molecolare, lo screening è stato esteso nella notte scorsa su tutti degenti dell’Area internistica no Covid, evidenziando un focolaio di 23 pazienti positivi. 9 sono stati subito trasferiti nelle aree Covid del 3° e 4° piano, per un totale di 74 pazienti ricoverati. 14 pazienti positivi sono invece stati isolati al VI piano. Ulteriori 13 sono stati isolati come contatti dei casi positivi accertati sempre al VI piano. 8 sono i pazienti in ECU. Sono in tutto 12 le persone residenti sul territorio centralizzate a Bologna, di cui 5 in reparto intensivo.

Da segnalare che questi casi positivi non sono conteggiati nel numero odierno, ma saranno inseriti in data 25 novembre.

La situazione complessiva

Nelle ultime 24 ore su 1139 tamponi refertati, 67 i nuovi casi positivi registrati dall’Ausl di Imola (esclusi quindi i positivi nel focolaio emerso all’ospedale nuovo). Sono 51 asintomatici e 16 sintomatici: 2 persone erano già isolate, 42 casi sono stati individuati attraverso il tracciamento e 30 sono risultati collegati a focolai già noti. 56 le persone guarite. Sono 2864 i casi di positività totali, 1496 gli attivi.

I casi positivi attuali divisi per territori

La situazione dei casi positivi sul territorio, divisi per Comune di residenza e con relativo tasso per mille abitanti aggiornata al 23 novembre è invece la seguente:

Imola 833 – 11,9 (tasso X 1000 abitanti)

Castel San Pietro 208 – 9,9

Medicina 129 – 7,7

Mordano 79 – 16,6

Castel Guelfo 47 – 10,3

Dozza 55 – 8,3

Casalfiumanese 46 – 13,4

Fontanelice 25 – 12,8

Borgo Tossignano 37 – 11,3

Castel del Rio 26 – 21,1

Totale Ausl Imola 1485 – 11,1

Soggetti in isolamento (casi positivi) + soggetti in quarantena (contatti stretti di caso positivo): 2.726

Strutture residenziali

Per quanto riguarda la situazione nelle strutture residenziali aggiornata al 23 novembre, su 41 strutture pubbliche e private presenti nel nostro territorio, sono 18 quelle che hanno riscontrano casi positivi. Nelle Cra sono 43 gli ospiti positivi (con 4 decessi e 3 ricoveri) e 21 operatori.

Nelle Case di riposo e Case Famiglia sono 53 (con 4 ricoveri); 10 operatori.

Nella altre Residenze/Comunità sono 45 gli ospiti positivi (Ca’ del Vento: 11; Casa Appartamento La Soffitta: 1; CAS La Pascola: 33) ed 11 gli operatori.