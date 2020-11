Faenza. Arrivano nuovi aiuti per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. La Giunta dell’Unione della Romagna faentina, nella riunione di lunedì 23 novembre, ha approvato all’unanimità misure urgenti a sostegno delle famiglie del territorio.

Possono richiedere il sostegno economico residenti nel territorio dei comuni che fanno parte dell’Unione della Romagna Faentina, di cittadinanza italiana, di uno dei Paesi dell’Unione europea e quelli di un Paese extra UE in regola con il permesso di soggiorno.

L’aiuto economico messo a disposizione dall’Unione ammonta complessivamente a 228.500 euro, 150mila euro per i residenti del Comune di Faenza e 63.500 euro per quelli dei restati cinque comuni (Brisighella 20mila euro, 6.500 euro Casola Valsenio, 25mila Castel Bolognese, 12mila Solarolo e 15mila Riolo Terme). Alle famiglie andranno da un minimo di 100 a un massimo di 320 euro mensili, in base alla composizione del nucleo.

Chi ne può beneficiare

Ne potranno beneficiare coloro privi di alcun sostegno pubblico (o che comunque non ne ricevono da marzo scorso ), come la cassa integrazione ordinaria e in deroga o stipendi a meno che non siano inferiori a 400 euro e chi ha disponibilità di risorse finanziarie detenute a qualsiasi (c/c e libretti bancari e postali, depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari e così via) alla data di inoltro della domanda non superiori a 2.500 euro per nuclei anagrafici composti fino a due persone, e a 4.000 per nuclei anagrafici composti da più di persone. Il Bonus sarà dispensato in base al numero di componenti del nucleo familiare; in particolare, verranno erogati 100 euro al mese per nuclei costituiti da una sola persona e 80 per ogni componente di famiglie con due o più persone, fino a un massimo di 320 euro mensili.

Priorità di assegnazione

In caso di domande superiori alle disponibilità economica sono stati stabiliti alcuni criteri di priorità, come ad esempio la presenza di portatori di handicap, non autosufficienti o con certificazione di invalidità civile, oppure la presenza di minori all’interno del nucleo famigliare. Tra gli altri requisiti, troviamo il numero di componenti del nucleo famigliare pari o superiore a cinque persone, o l’ammontare del canone di locazione mensile superiore a 400 euro.

Procedura

L’assegnazione del sussidio economico avverrà sulla base delle richieste da parte di chi è in possesso dei requisiti (da presentare dopo la pubblicazione del Bando pubblico), in ordine cronologico di presentazione della richiesta e sulla base dei criteri di priorità sino ad esaurimento dei fondi disponibili. All’atto della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti previsti. Le richieste potranno essere presentate previa compilazione del modulo cartaceo scaricabile dal sito istituzionale dell’Unione della Romagna Faentina. Bisognerà inoltre allegare la fotocopia di un documento di identità valido, all’indirizzo di posta elettronica che verrà indicato. In caso di indisponibilità di strumentazione informatica la richiesta cartacea, compilata, sottoscritta e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità potrà essere presentata solo dietro appuntamento telefonico agli uffici, nei giorni e negli orari indicati nell’avviso di bando. Una volta pervenute tutte le domande, il Settore Servizi alla Comunità provvederà alle verifiche da svolgere con la Camera di Commercio e l’Inps.

(Annalaura Matatia)