Imola. La Giunta comunale e il sindaco Marco Panieri hanno ricordato nella seduta di martedì 24 novembre Graziano Galanti, “ingegnere e cittadino illustre”, scomparso nei giorni scorsi. “Il nostro primo pensiero è innanzitutto di affetto verso i suoi cari e le tante persone che lo hanno conosciuto e stimato, cui ha voluto bene. Uniamo a questo pensiero il riconoscimento e la gratitudine per il grande impegno profuso lungo tutta la sua vita al servizio della comunità imolese. Ricordiamo, in particolare, il ruolo di consigliere comunale e di Presidente della Cassa di Risparmio di Imola. In tutte le attività svolte ha mostrato grande competenza e profonde doti umane, raccogliendo ovunque attestazioni di stima e fiducia. Graziano Galanti rimane una figura di riferimento per tutta la comunità cittadina ed anche per la ‘sua’ Sesto Imolese, per la quale si è costantemente prodigato”.