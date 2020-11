Aggiornamento Italia ore 12 del 25 novembre. Sono 25.853 i positivi nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 23.332) con 230.007 tamponi (+ 41.348). I decessi sono 722 (ieri 853), in totale 52.028. I casi complessivi da inizio pandemia 1.480.874. I nuovi ricoveri in terapia intensiva sono 32 (+ 26 rispetto a ieri) per un totale di 3.848. Calano ancora i ricoverati con sintomi: 34.313 (- 264). Gli attuali positivi sono 791.697 (- 6.689), i guariti odierni sono 31.819 per un totale di 637.149. Cala il rapporto tra positivi al Covid e test effettuati: 11,24% contro il 12,31% di ieri.

In Emilia Romagna vi sono 54 nuovi decessi (55 ieri), i casi positivi odierni sono 2.130 (-371) con 18.500 tamponi (ieri 19.600). 893 i guariti. Nell’Ausl di Imola sono 107 i nuovi positivi (ieri erano 67). Continuano gli screening tra i sanitari dei reparti internistici no Covid: ad oggi sono 21 gli operatori la cui positività è stata confermata con tampone molecolare.

Nelle 24 ore i nuovi contagi in Lombardia sono 5.173 (ieri 4.886), Piemonte 2.878 (2.070), Campania 2.815 (1.764), Veneto 2.660 (2.194), Lazio 2.102 (2.509), Puglia 1.511 (1.567), Sicilia 1.317 (1.306), Toscana 986 (962).

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 961 tamponi refertati, oggi sono 107 i nuovi casi positivi registrati dall’Ausl di Imola. Sono 68 asintomatici e 39 sintomatici: 7 persone erano già isolate, 10 casi sono stati individuati attraverso il tracciamento, 2 per test di categoria. 50 i guariti. Sono 2971 i casi di positività totali, 1553 gli attivi.

Per quanto riguarda i ricoveri, 5 pazienti positivi sono ricoverati all’OsCo di Castel S. Pietro Terme (piano 4), 73 nei reparti Covid del Santa Maria della Scaletta (III e IV piano), 2 al VI piano in area isolata, 8 in ECU. 6 pazienti sono stati trasferiti negli Ospedali dell’area metropolitana di Bologna. In Terapia Intensiva, a Bologna, sono 6 i pazienti del nostro territorio ricoverati.

Continua lo screening sugli operatori sanitari dei reparti internistici no Covid: ad oggi sono 21 gli operatori la cui positività è stata confermata con tampone molecolare.

Accesso parenti a Montecatone

È stato prorogato fino al 3 dicembre prossimo, dal Comitato applicazione e verifica regole protocollo aziendale (già Unità di Crisi Covid19), il divieto di accesso all’Istituto per parenti e visitatori. Valutazioni ulteriori, eventualmente favorevoli a una deroga del provvedimento, che riguarda gli spazi interni ed esterni di Montecatone, saranno formulate nei prossimi giorni.

Confermata, quindi, la sospensione delle visite ad eccezione dei pazienti minori e dei caregiver in fase di addestramento avanzato. Restano invariate le attività di Day Hospital e ambulatoriali con accesso riservato al solo paziente senza accompagnatore, tranne nei casi in cui la presenza di un accompagnatore sia ritenuta indispensabile. Identica regola per i pazienti esterni che si recano in Istituto per esami diagnostici di Tac e Risonanza Magnetica. Resta valido il divieto di accesso anche per consulenti alla pari e i volontari.

Si è nel frattempo concluso lo screening a tappeto per pazienti e operatori disposto dalla direzione generale lo scorso 16 novembre. Attualmente i positivi al test molecolare risultano 23 con 2 casi di guarigione.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 112.700 casi di positività, 2.130 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.498 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti scende ulteriormente: oggi è dell’11,5%, rispetto al 12,7% di ieri.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.110 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 388 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 520 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,7 anni.

Sui 1.110 asintomatici, 464 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 151 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 19 con gli screening sierologici, 19 tramite i test pre-ricovero. Per 457 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia-Romagna vede Bologna con 327 nuovi casi; seguono Rimini (272), Modena (250), Piacenza (222), Reggio Emilia (219), Parma (201). Poi Ravenna (180), Ferrara (163), Imola (107), Cesena (106) e Forlì, con 83 casi.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 18.498 tamponi, per un totale di 2.040.254. A questi si aggiungono anche 1.714 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 72.526 (1.183 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 69.514 (+1.137 rispetto a ieri), il 95,8% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 54 nuovi decessi: 3 in provincia di Piacenza (un uomo di 83 anni e due donne, di 79 e 90 anni), uno nel parmense (un uomo di 96 anni), 13 a Modena (6 donne – 1 di 76 anni, 2 di 85 anni, 1 di 88, 1 di 90 anni e 1 di 94 anni – e 7 uomini, rispettivamente di 62, 64, 72, 82, 83, 84, 88 anni), 25 in quella di Bologna (7 donne – rispettivamente di 75, 92, 93, 94, 96, 97, 100 anni – e 18 uomini, rispettivamente di 61, 63, 71, 73, 77, 80, 83 anni; 3 di 84 anni; 1 di 86, 87, 88, 90, 91, 93, 96, 98 anni), dove si è verificato anche il decesso di una donna di 98 anni residente in Sicilia. Due decessi sono nel ferrarese (un uomo di 70 anni e una donna di 77), 3 nel ravennate (una donna di 79 anni e due uomini di 70 e 84 anni); 6 in provincia di Rimini (rispettivamente 2 donne di 78 e 85 anni, 4 uomini di 78, 80, 87 e 97 anni). Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 5.493.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 249 (+6 rispetto a ieri), 2.763 quelli in altri reparti Covid (+40).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti:12 a Piacenza (dato invariato rispetto a ieri), 12 a Parma (invariato), 32 a Reggio Emilia (+2), 63 a Modena (-1), 57 a Bologna (invariato), 6 a Imola (+1), 20 a Ferrara (+2),14 a Ravenna (+2), 4 a Forlì (-2), 1 a Cesena (invariato) e 28 a Rimini (+2).

Le persone complessivamente guarite salgono a 34.681 (+893 rispetto a ieri).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 11.832 a Piacenza (+222 rispetto a ieri, di cui 51 sintomatici), 9.671 a Parma (+201, di cui 149 sintomatici), 16.296 a Reggio Emilia (+219, di cui 149 sintomatici), 20.428 a Modena (+250, di cui 158 sintomatici), 21.991 a Bologna (+327, di cui 113 sintomatici), 2.971 casi a Imola (+107, di cui 39 sintomatici), 5.527 a Ferrara (+163, di cui 28 sintomatici), 7.105 a Ravenna (+180, di cui 61 sintomatici), 4.199 a Forlì (+83, di cui 66 sintomatici), 3.541 a Cesena (+106, di cui 82 sintomatici) e 9.139 a Rimini (+272, di cui 124 sintomatici).

In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato un caso (su Bologna) in quanto giudicato non Covid-19