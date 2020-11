Diego Armando Maradona non è più con noi. Non ce l’ha fatta a superare le ultime difficoltà di salute. La notizia è arrivata nelle redazioni poco dopo le 17 di mercoledì 25 novembre.

Soprannominato El Pibe de Oro, è stato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi.

Indimenticabili i suoi anni italiani, nel Napoli, a cui ha regalato due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa. Resterà nella memoria di tutti noi per il modo sublime in cui riusciva a trattare il pallone, il suo non era calcio, ma arte.

