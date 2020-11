Imola. A partire dal 1° dicembre, il Comune aumenterà i servizi di prenotazione on line, attivando la prenotazione dell’appuntamento per il rilascio delle carte di identità elettroniche. La nuova modalità di prenotazione delle CIE (Carte Identità Elettroniche) si aggiunge alle prenotazioni già attive riguardanti gli appuntamenti on line per il rilascio dei certificati e per gli appuntamenti on line allo sportello Urp.

Per utilizzare questo nuovo servizio è necessario solamente un indirizzo email. Gli utenti avranno a disposizione il link sul sito internet del Comune https://www.comune.imola.bo.it/prenotazioni-on-line/agenda-cie/ e potranno chiedere l’appuntamento per il rilascio della carta di identità elettronica.

Il cittadino sceglierà la giornata e l’orario più consono alle proprie esigenze ed a completamento dell’operazione di prenotazione visualizzerà la ricevuta dell’appuntamento richiesto. Successivamente riceverà una mail di riepilogo e la conferma dell’appuntamento richiesto.Il calendario di prenotazione inserito nell’agenda on line partirà dal 04/01/2021. La nuova modalità si aggiungerà a quella telefonica, attualmente ancora in corso.

“Nell’ottica di una semplificazione dei servizi al cittadino, il Comune sta compiendo passi importanti verso la digitalizzazione, rendendone più facile e veloce l’approccio. In questo periodo difficile, in cui gli spostamenti dal proprio domicilio non sono facilitati, pensiamo che anche poter prendere un appuntamento online possa essere un aiuto per gli imolesi. Anche le azioni dei prossimi mesi si concentreranno sul rendere ancora più semplice la fruizione dei servizi e degli uffici”,spiega Elena Penazzi, assessore all’E-governance ed ai Servizi al cittadino.