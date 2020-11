Imola. “Il Comune investirà 520mila euro in lavori e opere pubbliche”. Lo fa sapere Pierangelo Raffini, assessore ai Lavori pubblici ed al Centro storico, che spiega “la somma, recuperata all’interno degli equilibri generali di bilancio, verrà impiegata con l’obiettivo di svolgere migliorie e finalizzare progetti in corso da molto tempo”. All’interno di questi 520mila euro vi sono gli interventi di riqualificazione della piazza di Ponticelli, la messa in funzione di Palazzo Calderini, oltre a lavori per la viabilità, asfaltature e la messa a norma della bocciofila di Ponticelli.

Piazza di Ponticelli – La vera novità degli interventi pubblici è rappresentata dall’inserimento del progetto di riqualificazione della piazza di Ponticelli fra i progetti che saranno finanziati entro il 2020, con un costo di 150mila euro a carico del Comune, con l’avvio dei lavori previsto per giugno. Il progetto, le cui caratteristiche tecniche erano già state definite, come la realizzazione nell’estate del 2019, era poi stato sospeso con l’atto del Commissario Straordinario n. 131 del 14/05/2020. Il progetto prevede la riqualificazione completa della piazza, con l’intera ripavimentazione dell’area e la creazione di un parcheggio centrale. L’obiettivo è farne uno spazio di possibile incontro dei cittadini e dove svolgere le attività di aggregazione, come feste e sagre, che già caratterizzano Ponticelli. Il tutto mantenendo nel contempo la possibilità di utilizzare lo spazio come luogo di sosta, dal momento che nell’intorno della piazza sono presenti pubblici esercizi. L’area sarà perfettamente fruibile e accessibile dai pedoni, dal momento che sarà realizzato un unico livello sia per la zona pavimentata che per la zona ad uso parcheggio, con l’eliminazione dei marciapiedi attualmente presenti, mantenendo le quote preesistenti agli ingressi pedonali alle abitazioni, creando una continuità con i percorsi pedonali e ciclabili presenti lungo la via Montanara. Il progetto prevede inoltre lo spostamento della pensilina dell’autobus, oggi presente in posizione centrale nella piazza e la sostituzione delle alberature presenti con la piantumazione di 13 nuove essenze arboree autoctone, per l’ombreggiatura dei posti auto e per l’arredo verde della piazza; inoltre sarà realizzata una nuova rete di illuminazione, con nuovi corpi illuminati.

Palazzo Calderini – Il Comune ha deciso di procedere per stralci riguardo al restauro conservativo ex archivio piano terra di Palazzo Calderini, riducendo l’intervento dai 420mila euro complessivi ai 200mila euro di questo primo stralcio di lavori. Nello specifico, gli interventi al palazzo, che rappresenta uno tra gli edifici di maggior importanza storica e culturale della città, consistono in opere di natura essenzialmente impiantistica, finalizzate alla ripresa delle attività al suo interno. “L’obiettivo è quello di riportare uffici pubblici in centro storico, per questo abbiamo deciso di concentrare gli interventi su Palazzo Calderini, puntando a renderlo funzionale nel più breve tempo possibile, procedendo quindi per stralci che consentano la riapertura graduale dei vari spazi. Con questi interventi pensiamo di essere pronti entro l’estate 2021”, spiega Raffini. In particolare, verrà adeguata la centrale termica, che sarà predisposta per il futuro allacciamento alla rete del teleriscaldamento e saranno messi a norma tutti gli impianti elettrici. Ulteriori opere, sempre di natura impiantistica, riguarderanno le reti dati e telefoniche che saranno adeguate alle nuove funzioni che saranno ospitate all’interno dell’edificio. Completeranno i lavori le necessarie assistenze murarie e la manutenzione di alcuni spazi che a causa dell’inutilizzo necessitano di alcuni piccoli interventi di sistemazione. Sono esclusi dal presente intervento i quattro locali del piano terra sul lato sinistro dell’androne di ingresso, utilizzati in passato come archivio delle sezioni di Imola, Castel San Pietro e Bologna del Tribunale che sono stati sgomberati ma che al momento non saranno interessati da lavori se non mediante la sola predisposizione delle parti impiantistiche che saranno realizzate nell’ambito del loro completamento. L’intervento ha un costo complessivo economico di 200mila euro, finanziati dal Comune.

Bocciofila di Ponticelli – Sono destinati 50mila euro alla messa a norma della Bocciofila di Ponticelli “Con questi interventi pensiamo di essere pronti entro l’estate 2021, per trasformarla in una sala polivalente. La frazione non ha centri sociali, a differenza di altre, e il luogo potrà così essere dedicato a manifestazioni culturali, ludiche, dell’associazionismo e della scuola, che avrà uno spazio in più da utilizzare per le sue iniziative” spiega l’assessore Raffini. L’importo rimanente di 120 mila euro è destinato a lavori per la viabilità e asfaltature.