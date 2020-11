Imola. Nell’ambito delle iniziative dedicate alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne”, lunedì 30 novembre, alle ore 18, l’associazione e Centro antiviolenza PerLeDonne si fa promotrice del dibattito/incontro “Voci a tutela delle donne: dai Centri antiviolenza al Codice rosso – Paradigmi di un percorso”.

Un’occasione per parlare di Codice Rosso, degli esiti applicativi di una normativa che, a più di un anno dalla sua entrata in vigore, ha riformato la trattazione giudiziaria della violenza sulle donne; dei percorsi e degli strumenti rivolti alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere; della governance del sistema dei servizi antiviolenza, del ruolo dei centri e delle associazioni di donne; dei percorsi di recupero per uomini maltrattanti, che hanno implementato il sistema trattamentale degli offender, nella lotta ad un fenomeno che è strutturale e culturale.

Se ne dialogherà con Valeria Valente, avvocata, senatrice, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere; Marco Imperato, Procuratore presso la Procura del Tribunale di Bologna; Carmen la Rocca, Responsabile del Centro Antiviolenza PerLeDonne; Umberto Coli Associazione Senza Violenza di Bologna e un rappresentante del Collettivo maschile Oltreadamo di Imola.

Presiede e Modera Clarice Carassi – avvocata del Centro Antiviolenza PerLeDonne

L’evento è realizzato con il Patrocinio del Comune di Imola.