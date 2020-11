Faenza. Tornano le feste natalizie e viene riproposta la possibilità di parcheggiare gratis per due ore durante gli acquisti a Faenza, grazie al progetto “Shopping in C’entro” che vede coinvolti Comune di Faenza, Môvs e Consorzio “Faenza C’entro”.

Una formula che si conforma in parte a quella studiata lo scorso anno, ma propone anche alcune novità. A chi effettua acquisti nei negozi aderenti al Consorzio verranno consegnati appositi codici sosta che consentiranno di parcheggiare gratuitamente per due ore in qualsiasi area di sosta del centro di Faenza. In tutto sono stati distribuiti ben 5mila coupon, per un totale di 10mila ore di sosta gratuita. A questi si aggiungono (novità di quest’anno) 16mila cartoline, consegnate ai cittadini insieme al periodico “6 in Unione – Faenza e’ mi Paés”, con cui i faentini potranno quindi recarsi in centro e sostare gratuitamente per due ore mentre fanno acquisti.

Il funzionamento dei codici per il parcheggio gratuito è semplice: l’opzione “Codice Bonus” è attivabile direttamente dal parcometro, selezionandola con il tasto (TT) fino al 31 gennaio 2021. Una volta selezionata l’opzione, si dovrà digitare il codice ricevuto nel parcometro, insieme al numero di targa. Sarà comunque possibile aggiungere sempre ulteriore tempo di sosta al bonus per lo shopping, pagando in base alla tariffa di sosta della zona.

“Sarà un Natale diverso, senza le consuete iniziative che richiamano sempre tante persone nel nostro centro ; abbiamo però voluto animare e sostenere la nostra città con progetti che tengono ovviamente conto di questa emergenza. Le ore di sosta gratuita hanno l’obiettivo di sostenere i commercianti così duramente colpiti dalla crisi. Vogliamo lanciare un messaggio di sostegno a loro e allo stesso tempo favorire gli acquisti nei negozi del centro”, dichiara il vicesindaco Andrea Fabbri.

(Annalaura Matatia)