Faenza. E’ stata aperta venerdì 27 novembre la nuova struttura di pre-triage davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale di Faenza. La struttura, a cui hanno fatto visita il sindaco di Faenza Massimo Isola e l’assessore alle politiche sociali Davide Agresti, è costituita da moduli in prefabbricato, che rimarranno fino a fine emergenza Covid.

La loro funzione è quella di creare delle aree in cui effettuare una prima attività di accettazione dei pazienti che non arrivano in medicina d’ urgenza e che si devono dirigere verso il pronto soccorso.

Due i flussi di canalizzazione dei pazienti: uno è riservato ai casi sospetti Covid (persone con le tipiche sintomatologie, che arrivano autonomamente o accompagnati da familiari), e un altro per chi si rivolge al presidio ospedaliero per altre patologie, di modo che gli uni non possano entrare in contatto con gli altri. Ad affiancare i due moduli per i pazienti un’altra struttura dedicata ai parenti in attesa. Il servizio di pre-triage sarà attivo entro le prime due settimane di dicembre.

“La struttura crea un primo filtro dividendo i pazienti che presentano sintomi riconducibili a un sospetto Covid, assolvendo alla funzione fondamentale di evitare la promiscuità all’interno dell’ospedale, pericolosissima in questa fase. Questi moduli confortevoli e dotati di riscaldamento sostituiscono le strutture posticce, come i tendoni, che si sono visti nei primi periodi dell’emergenza epidemiologica. La direzione sanitaria ha deciso di ricorrere a soluzioni più dignitose e confortevoli e permettendoci al contempo di lavorare al meglio”, spiega Raffaella Francesconi, direttore del reparto di Medicina d’urgenza dell’ospedale di Faenza.

(Annalaura Matatia)