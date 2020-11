Imola. La Dorna ha pubblicato calendario provvisorio per il 2021. Ovviamente, per il momento, è ancora una bozza perché la pandemia da Coronavirus sarà ancora purtroppo presente e potrebbe andare a modificare le tappe del circuito. Per ora, però, Imola e l’autodromo “Enzo e Dino Ferrari non ci sono mentre c’è un Gp dell’Emilia Romagna previsto a Misano dall’11 al 13 giugno. E’ vero che resta da annunciare l’ultimo Gran Premio, ma pare sia in calendario in pieno inverno e ciò non favorirebbe certamente Imola.

(m.m.)