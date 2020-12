Imola. Il Comune effettuerà la chiusura straordinaria degli uffici e servizi comunali lunedì 7 dicembre e sabato 2 gennaio 2021. In tali giornate saranno comunque garantiti i servizi essenziali (funzionalità della Polizia Locale, di competenza del Circondario e apertura dello Stato Civile, per gli atti riguardanti i decessi). Sabato 2 gennaio 2021, inoltre, saranno garantiti anche il regolare funzionamento dello IAT (Informazione Accoglienza Turistica) e del mercato agroalimentare di viale Rivalta.

La chiusura degli uffici in queste due date è stata disposta in quanto ‘cadono’ fra due giornate festive: lunedì 7 dicembre fra domenica 6 dicembre e martedì 8 dicembre, Festività dell’Immacolata Concezione; sabato 2 gennaio 2021, fra l’1 gennaio, Capodanno e domenica 3 gennaio.

Il Comune ha inoltro disposto la chiusura pomeridiana degli uffici al pubblico giovedì 24 e giovedì 31 dicembre 2020. Questa decisione è stata presa considerando che le suddette giornate prefestive cadono di giovedì e si prevede una scarsa affluenza di pubblico, visto il periodo natalizio. L’apertura degli uffici e dei servizi comunali in tali date, a fronte di una diminuita richiesta dell’utenza, si tradurrebbe in una diseconomia ed in uno spreco di risorse che potrebbero meglio essere utilizzate nei periodi di normale attività.