Imola. Un incontro formativo e informativo: così si potrebbe definire la visita che il sindaco Marco Panieri, accompagnato dal vicesindaco Fabrizio Castellari e dall’assessore Elisa Spada, ha fatto nei giorni scorsi al Polo del recupero rifiuti di Imola.

In prima mattinata la visita agli impianti del consorzio Astra: Car Srl e Recter Srl entrambe in via Laguna 27/a a Imola.

Car è una struttura che recupera rifiuti inerti, non pericolosi e rifiuti da demolizione e costruzione.

L’impianto Recter svolge operazioni di recupero in sito mediante impianti mobili autorizzati per operare su tutto il territorio nazionale. Nel corso degli anni Recter, autorizzando e attivando diversi impianti ubicati sul territorio della regione Emilia Romagna, si è specializzata nelle operazioni di recupero di diverse tipologie di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi con lo scopo principale di massimizzarne il recupero riducendo al minimo la percentuale non recuperabile da avviare a smaltimento.

La Recter Srl è stata costituita nel 1999 con lo scopo di soddisfare le sempre crescenti richieste di mercato legate al recupero di rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte proveniente in particolare dal settore edile. La società fa parte del Consorzio Astra costituito da soci tutti operanti nel settore dei servizi ambientali in grado di coprire e gestire tutte le funzioni definite nella filiera di gestione dei rifiuti.

Oggi gestisce oggi diversi impianti specializzandosi soprattutto nelle attività di recupero dei rifiuti inerti da sottoporre ad operazioni di R5 e di quelli di natura lignocellulosica da sottoporre ad operazioni di R3 e affinando negli anni anche i processi di selezione e trattamento di tutta una serie di rifiuti che per loro natura risultano essere di difficile gestione (rifiuti da eventi fieristici, rifiuti da incidenti, matrici inerti fisicamente inquinate da componenti antropiche) in modo da minimizzare le quantità di rifiuto non recuperabile da avviare a smaltimento. La presenza di impianti di commercializzazione di materiale recuperato consente inoltre di rispondere a specifiche esigenze di mercato proponendo materiali tecnici dedicati sulla base di specifiche fornite dai clienti.

Dopo la visita si è svolto un incontro tra le imprese consorziate Astra del comprensorio imolese e gli amministratori imolesi: erano presenti Boscolo Srl, Cuti Consai, Re.Ma.Ind di Mordano e Eco.Ser Srl.