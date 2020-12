Imola. Nel mese di dicembre dello scorso anno l’Amministrazione comunale ha organizzato, in occasione del 10 dicembre Giornata mondiale dei Diritti umani, la prima edizione della rassegna dal titolo “Senza distinzione alcuna. Percorsi di uguaglianza ed equità” dedicata ai temi trattati dalla Dichiarazione Onu dei Diritti dell’Uomo ripresi più recentemente dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La pandemia da Covid-19 e le conseguenti restrizioni che coinvolgono le attività pubbliche hanno fatto slittare la seconda edizione della rassegna al 2021.

In questi mesi di emergenza sanitaria gli effetti delle disuguaglianze sociali, accumulate per lungo tempo, si sono esacerbati. E se i giovani saranno coloro che probabilmente li subiranno maggiormente, l’importanza di un’educazione ai diritti umani diviene imprescindibile, in quanto educazione all’opinione e all’assunzione di responsabilità, a prescindere da ogni distinzione. Per questo motivo, il Servizio Politiche sociali del Comune e il Ceas Imolese hanno voluto creare un ponte tra le due edizioni della rassegna sviluppando un archivio di proposte tematiche per le scuole, utilizzabili dalla primaria alla secondaria di primo e secondo grado. Sul sito ceas.nuovocircondarioimolese.it alla sezione “Diritti umani” sarà disponibile a partire dal 5 dicembre prossimo l’area “Aspettando Senza distinzione alcuna 2021” che conterrà link a cortometraggi, documentari, video e videoclip musicali oltre a una bibliografia e a una sezione dedicata alla collaborazione con l’Organizzazione per i Diritti umani e la Tolleranza che ha fornito ulteriori materiali didattici e dispense per i docenti. Sarà inoltre proposto un percorso di lettura e visione a tema curato dalla Biblioteca comunale strutturato in tre sezioni comprendenti: saggi di approfondimento, romanzi, film .

“Alla luce dell’emanazione della Dichiarazione universale dei diritti umani venne istituita la Giornata mondiale dei Diritti umani al grido delle parole “libertà” e “dignità”. Si era nell’immediato Dopoguerra, ma ora come allora queste due parole devono riecheggiare nella nostra vita. Ad esse dobbiamo improntare la nostra azione educativa come scuola, come famiglie e come politica, nei confronti delle nuove generazioni. Sono loro che stanno sopportando i pesi maggiori di questa pandemia ed è a loro che ci vogliamo rivolgere perché questo tempo di distanziamento fisico non sia tempo perso, ma tempo investito per apprendere, per studiare, per formarci e per dire : – Mi interessano i diritti umani -, sull’onda del più famoso – I care –”, dichiara l’assessore al Welfare Daniela Spadoni.

Per informazioni è possibile contattare: – Servizio Politiche sociali, abitative e della coesione tel. 0542 602580-2372 promozionesociale@comune.imola.bo.it – CEAS Imolese tel. 0542 602183 ceas@nuovocircondarioimolese.it www.comune.imola.bo.it/senza-distinzione-alcuna