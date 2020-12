Castel San Pietro Terme (BO). Il nuovo mese si apre con un appuntamento importante per i librai di Atlantide: venerdì 4 dicembre saranno 27 le candeline sulla torta della libreria. Per la speciale occasione Francesca Ballarini (Laurea triennale in Progettazione grafica e Comunicazione visiva, Isia Urbino – Istagram, @_francesca_ballarini) ha creato uno speciale manifesto.

“E’ giunto così il momento di dire grazie di cuore alla nostra clientela, capace di seguirci con affetto anche in questi ultimi mesi di un anno turbolento, all’altezza della sua proverbialità (anno bisesto, anno funesto)! Dimostrando che un libro è per sempre, non solo un regalo per il Natale! E che il sostegno al commercio locale comincia ad essere un fine da perseguire quotidianamente”, affermano Marcello e Marco, i due storici gestori dello spazio culturale.

“Noi intendiamo continuare il percorso iniziato tanto tempo fa, cercando di proseguire tenendo fede ai nostri principi – sottolineano -, coltivando il rapporto di fiducia e di dialogo con i nostri lettori, dando spazio anche ai piccoli editori, proponendo occasioni di incontro con gli autori (anche online, ora), sostenendo nei limiti delle nostre possibilità attività come Ageop Ricerca, Radio Immaginaria, il Teatro di Dario Criserà, le varie lotterie scolastiche, il cinema Jolly… Mantenere vitale la nostra comunità, renderla unica, un impegno che cerchiamo di onorare con la teoria e la pratica!”.

Sospesi buffet e festeggiamenti, il giorno del compleanno “renderemo disponibile il ns assortimento con uno sconto del 5%, il massimo concedibile per legge con le nuove disposizioni. Abbiamo però in serbo ugualmente qualche sorpresa: dopo le 18 del 4 dicembre troverete un canale youtube. Sarà proprio Dario Criserà a stupirvi con alcune letture dedicate al libro. E presto proporremo altri contributi di autori ed artisti, letture di brani di libri, poesie, per un mese di dicembre da ricordare… Sempre sul medesimo canale!”.

La storia continua e con essa le sorprese. Buon Compleanno Atlantide!