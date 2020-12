Castel San Pietro Terme (BO). Nuovo focolaio nell’Ausl di Imola. A seguito di sintomatologia sospetta emersa lunedì scorso in un paziente ricoverato al Struttura residenziale cure intermedie (Srci) dell’OsCo di Castel S. Pietro Terme, rivelatosi poi positivo a tampone molecolare, tra martedì e ieri sono stati testati tutti i pazienti dell’OsCo (Srci e Hospice).

Il testing ha evidenziato ulteriori 9 casi di positività (3 in pazienti dell’Hospice) su un totale di 27 ricoverati. I tamponi rapidi eseguiti su tutti i dipendenti dei reparti interessati hanno invece rilevato 2 casi di positività in operatori socio sanitari. Il tutto in una giornata caratterizzata da 135 nuovi casi positivi e 97 guariti.

Aggiornamento Italia ore 12 del 3 dicembre. Tanti i decessi in Italia, 993, il numero maggiore da inizio della pandemia (ieri i morti erano stati 684 morti), il totale da inizio pandemia: 58.038. In crescita i positivi: 23.225 (ieri 20.709) con una crescita dei tamponi: 226.729 (+ 19.586). Cresce leggermente anche il rapporto tra positivi al Covid e test effettuati: 10,24% contro il 10,00% di 24 ore fa. I casi complessivi da inizio pandemia 1.664.829. Continua il calo dei ricoverati nelle terapie intensive: oggi – 47 per un totale di 3.597. Calano ancora i ricoverati con sintomi: 31.772 (- 682). I positivi totali sono 759.982 (-1.248), i guariti odierni sono 23.474 per un totale di 846.809.

Anche in Emilia Romagna sono tanti i decessi nelle ultime 24 ore, ben 85 (ieri 69). I casi positivi sono 1.766 (ieri 1.569) con quasi 18.000 tamponi (ieri 20.000). 2.743 i guariti (ieri 2.037).

Nelle 24 ore in Lombardia i positivi sono 3.751 casi (ieri 3.425), Veneto 3.581 (2.782), Campania 2.295 (1.842), Piemonte 2.230 (1.568), Lazio 1.769 (1.791), Puglia 1.602 (1.678), Sicilia 1.294 (1.483).

La situazione di ieri >>>>

La situazione in Italia in tempo reale >>>>

Le misure in vigore in Emilia Romagna >>>>

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 675 tamponi molecolari refertati, oltre ad un centinaio di quelli rapidi, sono 135 i nuovi casi positivi. 97 i guariti. 86 sono le persone positive asintomatiche, 49 quelle che presentano sintomi. 8 erano già in quarantena al momento del tampone, 64 sono state individuate attraverso il tracciamento, 8 per test per categoria. 37 casi sono riferibili a focolai già noti. Salgono a 3744 i casi di positività totali, mentre sono 1466 gli attivi. Salgono a 3744 i casi di positività totali, mentre sono 1466 gli attivi.

I pazienti risultati positivi a Castel San Pietro Terme sono stati trasferiti all’ospedale S. Maria della Scaletta di Imola per l’effettuazione degli esami diagnostici di inquadramento, mentre all’Os.Co è stato ampliato il reparto post acuti Covid del 4° piano, che passa da 10 a 15 posti letto e che fin da oggi ha ricoverato i pazienti stabilizzati, dimessi dai reparti per acuti Covid, ma che necessitano di un periodo ulteriore di assistenza prima del ritorno a domicilio. Nella giornata odierna è stata effettuata la sanificazione dell’area no Covid dell’Os.Co. (stanze, palestre ed aree comuni) che attualmente ospita 11 pazienti alla SRCI e 6 pazienti all’Hospice. Sono 71 i ricoveri nei reparti internistici Covid del S. Maria della Scaletta.

In Terapia Intensiva, a Bologna, salgono a 5 i pazienti del nostro territorio ricoverati.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 127.870 casi di positività, 1.766 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.979 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 9,8%.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 931 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 434 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 584 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,6 anni.

Sui 931 asintomatici, 552 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 62 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 14 con gli screening sierologici, 9 tramite i test pre-ricovero. Per 294 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 320 nuovi casi; a seguire Modena (277), Reggio Emilia (240), Rimini (209), Piacenza (164), Parma (122), Ravenna (112), Ferrara (104). Poi il territorio di Imola (135), quindi Forlì (58) e infine Cesena (25).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 17.979 tamponi, per un totale di 2.174.960. A questi si aggiungono anche 1.362 test sierologici.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.743 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 51.674.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 70.237 (-1.062 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 67.324 (-1.036), il 95,9% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 85 nuovi decessi: uno a Piacenza (una donna di 99 anni), 4 in provincia di Parma (3 donne – di 87, 91 e 93 anni – e un uomo di 82 anni), 3 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 94 anni e 2 uomini, di 72 e 86 anni); 8 nel modenese (4 donne – una di 83 anni, 2 di 91 e una di 93 anni – e 4 uomini, di 54, 76, 79 e 86 anni); 15 in provincia di Bologna (5 donne – di 86, 88, 90, 91, 97 – e 10 uomini: uno di 69 anni, uno di 76 anni, 2 di 80 anni, gli altri rispettivamente di 82, 84, 87, 88 anni, e 2 di 92 anni); uno nel ferrarese (una donna di 72 anni); 17 in provincia di Ravenna (7 donne – di 71, 76, 80, 84, 87, 88, 93 anni – e 10 uomini, rispettivamente di 55, 62, 74, 83, 86, 88 anni; 2 di 89 anni, uno di 91 e uno di 95 anni); 8 a Forlì-Cesena (e precisamente: nel forlivese, un uomo di 79 anni e 3 donne, di 63, 87 e 91 anni; nel cesenate, 2 uomini di 47 e 86 anni, e 2 donne, di 87 e 90 anni); 28 nel riminese: 8 uomini (di 49, 73, 81, 85, 86 anni, 2 di 90 anni, uno di 91 anni) e 20 donne: una 63enne, deceduta a Cesena ma residente a Rimini; le altre rispettivamente di 70, 82 anni; 3 di 84 anni; 2 di 85 anni; una di 86 anni; 3 di 88 anni; 2 di 90 anni; 2 di 91 anni; infine, una di 93, una di 97, una di 99 e una di 105 anni.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 5.959.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 245 (-2 rispetto a ieri), 2.668 quelli negli altri reparti Covid (-24).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 13 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 16 a Parma (invariato), 34 a Reggio Emilia (invariato), 55 a Modena (-2), 61 a Bologna (+1), 5 a Imola (+1), 18 a Ferrara (invariato), 12 a Ravenna (invariato), 6 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (-1) e 23 a Rimini (-1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 12.879 a Piacenza (+164 rispetto a ieri, di cui 72 sintomatici), 10.684 a Parma (+122, di cui 50 sintomatici), 18.207 a Reggio Emilia (+240 di cui 140 sintomatici), 23.268 Modena (+277, di cui 139 sintomatici), 24.823 a Bologna (+320, di cui 151 sintomatici), 3.744 casi a Imola (+135, di cui 49 sintomatici), 6.339 a Ferrara (+104, di cui 30 sintomatici), 8.498 a Ravenna (+112, di cui 62 sintomatici), 4.692 a Forlì (+58, di cui 31 sintomatici), 4.093 a Cesena (+25, di cui 19 sintomatici) e 10.643 a Rimini (+209, di cui 92 sintomatici).

In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 6 casi (3 a Parma, 1 a Bologna, 1 a Cesena, 1 a Ravenna) in quanto giudicati non Covid-19.