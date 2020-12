Entra in erboristeria per prendere l’incasso, ma fugge per lo spray al peperoncino

Imola. Entra nell’erboristeria “Lo Speziale” di piazza Bianconcini e tenta di fare una rapina a mano armata. E’ accaduto il il 2 dicembre quando, verso le 18.30 con fuori la pioggia, la proprietaria sola in negozio vede arrivare un uomo sulla 50ina con un impermeabile nero che gli copre la testa e una mascherina chirurgica azzurra. Si distinguono bene solamente gli occhi azzurri intensi. La donna chiede cosa vuole acquistare, ma si sente rispondere “voglio i soldi” con una voce senza inflessioni dialettali e a quel punto l’uomo tira fuori un coltello con lama a scatto e si dirige deciso verso la cassa. La proprietaria ha una reazione, prende lo spray al peperoncino che tiene vicino a sè e glielo spruzza negli occhi. Il ladro è sorpreso e fugge non senza buttare giù due espositori, la donna chiama la polizia che interviene dopo poco. Dal commissariato, pensano di essere su una buona pista che in breve tempo li porterà a identificare la persona con il coltello.