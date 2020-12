Imola. In occasione del “ponte” con la festa dell’Immacolata, martedì 7 dicembre gli Sportelli Unici Distrettuali (Cup, Cassa, Anagrafe assistiti, Ufficio protesi) saranno aperti la mattina, cosi come il servizio Vaccinale Pediatrico di Imola (dalle 7.30 alle 14.30). Saranno invece chiusi il servizio Vaccinale Pediatrico di Castel San Pietro Terme, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, lo sportello telefonico Spid e l’Ufficio Stampa.

Per quanto riguarda l’erogazione diretta dei farmaci con sede all’Ospedale S. Maria della Scaletta resterà chiuso l’intera giornata del 7 mentre sarà aperto, con il consueto orario 8.30-15.30, quello con sede all’Ospedale Vecchio dove potranno essere indirizzati anche gli assistiti in dimissione sia ospedaliera che ambulatoriale.

Nelle giornate e nelle fasce orarie di assenza del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta i cittadini con bisogni sanitari di base (urgenti ma non gravi), possono rivolgersi agli ambulatori di continuità assistenziale situati ad Imola, Medicina, Vallata del Santerno e Castel San Pietro Terme piuttosto che al Pronto Soccorso.

Consigli telefonici o richieste di visita domiciliare: (la notte dalle 20 alle 8 e nei prefestivi e festivi negli orari sotto indicati) NUMERO TELEFONICO UNICO 800 040 050.

Accesso diretto diurno: Imola (Via Caterina Sforza 3 – palazzina di fronte al centro prelievi): prefestivi e festivi 8-20, Medicina (Casa della Salute Via Saffi,1) e Castel San Pietro Terme (Casa della Salute Viale Oriani 1): prefestivi e festivi 8-20, Borgo Tossignano (sede distrettuale Via dell’8°Centenario): prefestivi 10-20, festivi 8-20