Imola. Al via il 3º Torneo internazionale di scacchi “Città di Imola”. Nonostante il periodo non favorevole, la terza edizione del torneo si svolgerà dal 5 all’8 dicembre all’hotel Donatello di Imola e prevede la presenza di ben 127 partecipanti provenienti da tutta Italia. L’organizzazione fa capo al Circolo scacchistico bolognese e la manifestazione si svolgerà in piena sicurezza con l’applicazione di tutte le misure necessarie “anti covid”. Lo stesso hotel già osserva stringenti protocolli che consentiranno lo svolgimento in massima sicurezza dell’evento.

Al torneo possono partecipare anche i residenti delle zone rosse purché muniti di autocertificazione ed in possesso di tessera federale. Purtroppo non sarà consentito l’accesso al pubblico.