Imola. Il rebus dei lavori in viale D’Agostino. Dopo una lettera ai residenti dell’assessore Elisa Spada che li preannunciava spiengandoli con dovizia di particolari, è arrivata la contro-lettera aperta di alcuni residenti ed esercenti che esprimevano una lunga serie di critiche domandandosi soprattutto, allarmati, se i nuovi parcheggi ai lati sarebbero stati messi a pagamento.

Ebbene, dall’Amministrazione comunale fanno sapere innanzitutto che i parcheggi non verranno messi assolutamente a pagamento, ma segnati in modo preciso e chiaro come non è avvenuto finora. Inoltre, le due corsie in senso di marcia verranno rese un po’ meno larghe per far diminuire la velocità dei veicoli e pemettere, con l’adeguamento delle strisce e abbattimento delle barriere architettoniche, un passaggio più sicuro attraverso la strada a pedoni e ciclisti anche attraverso la realizzazione di un impianto di illuminazione fra viale Amendola e la rotonda di via Pirandello.

In ogni caso, l’Amministrazione è pronta e sensibile a cogliere suggerimenti da parte di chi vive in viale D’Agostino senza ovviamente stravolgere il progetto.