Imola. Alle 13.30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sbago, presso gli impianti della turbina idroelettrica della zona per allagamenti.

Si sono allagati alcuni spazi (in totale circa 30 mq) vicino ai quadri elettrici (che non sono stati, fortunatamente, interessati dall’acqua). I vigili del fuoco hanno svuotato l’impianto con pompe ad immersione, l’acqua ha raggiunto l’altezza di un metro.

Sul posto anche il personale tecnico dell’azienda proprietaria della turbina. Nessun ferito.