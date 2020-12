Imola. Alle 8.40 circa del 7 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Selice per l’incendio di una autovettura. Il conducente accortosi di un malfunzionamento si è fermato in un parcheggio ed è sceso.

L’uomo al volante ha visto le fiamme sprigionarsi dall’auto e immediatamente ha chiamato i soccorsi. La squadra giunta sul posto ha spento il rogo. L’auto è rimasta seriamente danneggiata ma nessuno si è ferito.