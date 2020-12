Imola. Come già gli anni scorsi, e come segnale di continuità, nonostante le restrizioni dovute al Covid, il comitato di Imola della Croce rossa italiana ha pensato ad alcune giornate di apertura straordinaria del Mercatino della Solidarietà (via Serraglio 12/B, sul retro della stazione delle ferrovie).

Nel pieno rispetto delle regole anti Covid, il Mercatino sarà aperto nelle giornate di venerdì 11 dicembre dalle 15 alle 18, sabato 12 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, domenica 13 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, venerdì 18 dicembre dalle 15 alle 18, sabato 19 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, domenica 20 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Vi si potranno acquistare, a prezzi assolutamente abbordabili, capi di abbigliamento nuovi e non, oggettistica e libri.

L’iniziativa è finalizzata a raccogliere fondi per l’emergenza dovuta alla pandemia e per aiutare le tante famiglie in difficoltà, per offrire loro un sostegno e non lasciarle sole. La lotta al virus si fa anche con la solidarietà.