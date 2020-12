Partenza boom del Bonus Cashback, la misura prevista dal piano Italia Cashless per promuovere gli acquisti con pagamenti elettronici (bancomat, carte di credito, prepagate, a debito, ecc.). Dal 7 dicembre milioni di italiani si sono collegati all’app Io dei servizi pubblici italiani per attivare la misura e inserire le loro carte, ma ben presto il sistema è andato in tilt.

Cos’è l’app Io e come scaricarla

Come aderire al Cashback

Occorre scaricare sul proprio dispositivo l’app Io per smartphone Android e Apple che la si trova sui principali store online. Una volta aperta c’è l’opzione Caskback, cliccando e seguendo la procedura indicata avviene l’adesione, dopo di che occorre inserire nella sezione “Portafoglio” i propri sistemi di pagamento, e da quel momento in poi, in automatico, dovrebbero apparire tutti i pagamenti fatti con i mezzi inseriti, ma è proprio questa fase che sta creando i maggiori problemi in queste ore.

Infatti, una volta fatta la registrazione, il sistema non accetta i sistemi di pagamento, oppure ne accetta alcuni e non altri, insomma un caos che ancora 48 ore dopo la partenza si cerca di risolvere. Se si manda un messaggio all’assistenza la risposta è sempre quella: “Considerato l’elevato flusso di richieste, ricevi questa risposta in attesa che il nostro team possa risolvere specifiche segnalazioni individuali”, peccato che le segnalazioni individuali riconducano tutte allo stesso problema, la sezione “Portafoglio” non registra i sistemi di pagamento, così milioni di cittadini non si vedranno registrati gli acquisti di questi giorni, quindi non riceveranno quel rimborso del 10% previsto dal provvedimento. Ora si spera che la misura, partita in via sperimentale per gli acquisti natalizi, possa andare a regime almeno per il prossimo fine settimana.

Ricordiamo che dall’8 al 31 dicembre è prevista una fase sperimentale, mentre dall’1 gennaio dovrebbe andare a regiome, come prevede il decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, il programma Cashback.

L’Extra Cashback

La fase sperimentale, l’Extra Cashback di dicembre, prevede la possibilità di vedersi accreditati sul proprio conto corrente, dall8 al 31 dicembre, fino a 150 euro di bonus per gli acquisti (almeno 10 operazioni) fatti nei negozi fisici (quindi no online) con pagamenti elettronici. Il 10% delle spese fino a un tetto di 1.500 euro. Inoltre è previsto un premio (“super cashback”) da 1.500 euro euro ai primi 100mila consumatori che avranno fatto il maggior numero di acquisti con strumenti tracciabili sempre nello stesso periodo. L’erogazione del rimborso è prevista nel mese di febbraio 2021.

A regime il decreto prevede tre periodi di applicazione della misura:

a) 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021;

b) 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021;

c) 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022.

Per ciascuno dei periodi accedono al rimborso gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10 per cento dell’importo di ogni transazione fino ad un valore massimo di 1.500 euro, quindi 150 euro di rimborso a semestre e 300 su base annua, che saranno erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.