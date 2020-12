Imola. Un incidente mortale. Lo scontro fatale è accaduto alle 9 circa del 9 dicembre all’incrocio fra via Valverda e via Patarini in zona industriale.

Una Fiat Panda condotta da Luigi Berti di 82 anni, imolese, si trovava su via Valverda e stava immettendosi su via Patarini in direzione centro storico quando ha urtato pesantemente una Mercedes con al volante un uomo di 41 anni che si trovava su via Patarini alla sua sinistra.

Purtroppo il signor Berti è rimasto incastrato dentro l’auto e ha perso la vita quasi subito.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza e la polizia locale che ha eseguito i rilievi e ha chiuso la zona al traffico per circa due ore.