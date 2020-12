Castel San Pietro (Bo). Il Comune ha emesso un’ordinanza per modificare le modalità di sosta nel parcheggio di via Oberdan nel periodo natalizio. Da sabato 12 dicembre fino al 7 gennaio, oltre ai giorni festivi in cui tutti i parcheggi della città sono da sempre gratuiti, la sosta sarà gratuita anche il sabato tutta la giornata e dal lunedì al venerdì a partire dalle 14 con disco orario di massimo due ore.

“E’ un primo passo per rispondere alle esigenze dei commercianti che anche in fase di confronto con Pronto Sindaco! hanno ribadito la necessità di avere un piano sosta più leggero per favorire gli acquisti in centro storico”. afferma il vicesindaco Andrea Bondi.