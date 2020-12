Imola. La Confesercenti è soddisfatta perché l’Amministrazione comunale ha accolto “la nostra richiesta di prevedere una fascia oraria gratuita per il parcheggio in città, condividendo quindi con noi il fatto che questa scelta agevola l’accesso in città di clienti e visitatori e facilita la possibilità di raggiungere i negozi di vicinato nel periodo natalizio e non solo. Avevamo chiesto la gratuità per tutta la fascia pomeridiana dalle 15, ma nel confronto con l’amministrazione c’è stata l’opportunità di rendere gratuiti tutti i parcheggi a pagamento solo dalle 17. Abbiamo esercitato, da tempo, una forte pressione nei confronti del sindaco Marco Panieri e dell’assessore al Commercio Raffini per ottenere che la sosta a pagamento non penalizzasse i consumatori e li allontanasse dal centro storico”.

“Ora è necessario l’impegno di tutti per dare ampia informazione ai cittadini di Imola e non solo del risultato ottenuto utilizzando tutti gli strumenti della comunicazione – sottolinea la Confesercenti -. Tutti gli esercenti saranno impegnati ad informare i propri clienti dell’opportunità di parcheggiare gratuitamente in tutti i parcheggi blu a pagamento di Imola. Per Confesercenti quanto ottenuto è un’utilità per il settore del commercio che, in qualche forma, dovrà essere mantenuta anche in futuro. Condividiamo quanto affermato dal Comune che sia necessario ‘pensare fin da subito ad azioni e modalità differenti affinchè il centro storico ritorni ad essere vivo’. Finalmente. Siamo quindi fin da subito disponibili ed interessati a collaborare attivamente”.

“Intanto – conclude l’associazione dei commercianti – è necessario a breve analizzare e valutare compiutamente il Piano della Sosta del Comune di Imola in vigore per fare i perfezionamenti ed i correttivi necessari per il buon funzionamento dell’accessibilità al centro storico”.