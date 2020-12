Imola. Il Movimento 5 stelle ci tiene a sottolineare che la propria esperienza di governo della città, di nemmeno due anni, ha lasciato pure segni positivi.

“Sono passati circa 70 giorni dall’insediamento del nuovo sindaco Marco Panieri, e per ora abbiamo assistito a inaugurazioni e avvio di lavori approvati dalle giunte precedenti – scrivono i pentastellati -. Da ultimo leggiamo della proposta di rendere gratuiti i parcheggi a pagamento gestiti da Area Blu in centro storico per tutto il periodo natalizio fino al 7 gennaio. Tante parole sono state spese nel comunicato del sindaco e dell’assessore con delega al centro storico Pieragelo Raffini, senza citare che anche questa proposta fu messa in campo, a partire dal confronto con commercianti e artigiani attivato dell’allora assessore Ezio Roi e per la prima volta effettuata nel 2018 con delibera proposta dal vicesindaco Patrik Cavina. Volendo proseguire su questa via e prendendo spunto dalle proposte utili alla cittadinanza già presentate, sarebbe interessante vedere ripartire il confronto già avviato sempre dall’ex vicesindaco 5 Stelle con il Demanio per quanto riguarda i locali sfitti lungo via XX Settembre, tanto più rilevante per ridare fiato al centro storico in questo momento particolarmente difficile”.