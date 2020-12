Imola. Riattivato dallo scorso 9 dicembre il servizio di prestito su prenotazione, dal prossimo 15 dicembre le biblioteche comunali e l’archivio storico ampliano nuovamente l’offerta dei servizi al pubblico, che però saranno disponibili, come dispone l’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020, solo su prenotazione.

Sarà possibile accedere nuovamente alle sale studio, organizzate con un contingentamento e riduzione dei posti e un congruo distanziamento tra gli stessi.

Alla Bim di via Emilia 80 sono previsti complessivamente 44 posti, su due turni giornalieri (9.00-13.00 e 14.30-18.00), con sanificazione dei tavoli, delle sedute e dei servizi igienici durante la pausa pranzo. I posti a sedere potranno essere prenotati direttamente al bancone del piano terra, fino ad esaurimento degli spazi disponibili. I lettori dovranno usare obbligatoriamente la mascherina per tutto il tempo di permanenza nelle sale.

Riprende anche, su appuntamento e a orario ridotto dal martedì al venerdì, la consultazione delle collezioni storiche e imolesi e dei fondi archivistici e documentari presso la sala archivi e rari. Saranno ammesse non più di due persone per volta che dovranno anche in questo caso prenotare la documentazione e i libri da consultare contattando anticipatamente il servizio.

“La decisione di rendere possibile nuovamente l’accesso alle sale studio, naturalmente con le limitazioni imposte dalle norme di legge, nasce per andare incontro all’esigenza, in particolare, degli studenti universitari, che così ritrovano un luogo dove possono concentrarsi e studiare in vista degli esami”, spiega Giacomo Gambi, assessore alla Cultura.

“Voglio ringraziare per questo ulteriore ampliamento dei servizi al pubblico tutto il personale della biblioteca comunale, che in questi mesi sta impegnandosi al massimo per riuscire a garantire la più ampia offerta possibile di servizio, destreggiandosi fra i vari DPCM e le tante prescrizioni, raccomandazioni, linee guida che rendono il quadro in cui lavorano molto complicato”, conclude l’assessore Gambi.

Al fine della prenotazione dei libri da prendere in prestito, si ricorda che è possibile vedere anche da casa quali titoli si possono prendere a prestito consultando il catalogo on line all’indirizzo https://sol.unibo.it e selezionando la biblioteca imolese di riferimento. I bibliotecari confermeranno se i documenti sono disponibili e quando è possibile venire a ritirarli.

Tramite il sito web della Bim è raggiungibile anche il form Chiedilo al bibliotecario a cui gli utenti si possono rivolgere anche per un aiuto nelle ricerche e il form Chiedilo all’archivista.

Fino alla fine dell’anno 2020, sarà inoltre possibile richiedere prestiti con consegna a domicilio.Questo servizio aggiuntivo viene garantito da tutte le biblioteche comunali.

In via cautelativa, rimangono sospesi l’accesso libero agli scaffali, la consultazione dei documenti non ammessi a prestito (ad eccezione di quelli che si consultano nella sala archivi e rari), dei giornali dell’emeroteca, il reperimento nei magazzini esterni, le postazioni e le attrezzature informatiche di accesso a internet, lo Spaziocinema e lo Spaziomusica in Bim, il gioco in ludoteca e l’accesso allo spazio prescolare presso Casa Piani. Rimangono sospesi inoltre tutti gli eventi e le attività culturali in presenza.

Questi gli orari di apertura al pubblico e i contatti per informazioni e prenotazioni:

BIM via Emilia 80: dal lunedì a sabato 9.00-13.00 – martedì, mercoledì giovedì e venerdì anche 14.30-18.00 prenotazioni e informazioni:

tel. 0542 602655 – prestiti.bim@comune.imola.bo.it

Sala Archivi e rari: dal martedì al venerdì 9.00-13.00; martedì anche 14.30-18.00 prenotazioni e informazioni: tel. 0542 602618 – mail: prenotazioniarchivirari.bim@comune.imola.bo.it

CASA PIANI, via Emilia 88: dal martedì a sabato 9.00-13.00 – martedì, mercoledì giovedì e venerdì anche 14.30-18.00 -prenotazioni e informazioni: tel. 0542 602630 – prestiti.casapiani@comune.imola.bo.it

BIBLIOTECA DI SASSO MORELLI, via Correcchio 142: martedì e giovedì 15.45-18.15 -prenotazioni e informazioni: tel.0542/55394 – bib.sassomorelli@comune.imola.bo.it

BIBLIOTECA DI SESTO IMOLESE, via san Vitale 125: martedì e giovedì 9-13.00 e 14.30-18 – mercoledì 9-13.00 – venerdì 14.30-18, prenotazioni e informazioni: tel. 0542/76121 – bib.sesto@comune.imola.bo.it

BIBLIOTECA DI PONTICELLI, via Montanara 252/c: martedì e giovedì 15.00-18.30 – sabato 9.30-12.30, prenotazioni e informazioni: 0542/684766/698203 – bib.ponticelli@comune.imola.bo.it

BIBLIOTECA PIPPI CALZELUNGHE, via Tinti 1: lunedì e giovedì 14.30-18.00 prenotazioni e informazioni: pippicalzelunghe@officinaimmaginata.it

BIBLIOTECA DELLA PEDAGNA BOOK CITY, via Vivaldi 76: martedì 15-18 – sabato 9-12 prenotazioni e informazioni: bookcity@officinaimmaginata.it

I servizi saranno aperti anche durante le festività natalizie, esclusi i giorni festivi del 25, 26 dicembre, 1 e 2 gennaio e nei pomeriggi del 24 e del 31 dicembre.