Da oggi fino al 31 gennaio inviate a info@leggilanotizia.it il vostro messaggio,

o l’articolo che racconta l’attività e le iniziative che avete messo in campo

in questo periodo, la pubblicazione sarà gratuita nello spazio “La nostra impresa”,

inoltre verrà inserito un banner nella sezione “Noi ci siamo”

con il link al vostro sito o alla pagina Facebook .

Xaiel Editore Srl e leggilanotizia.it, il suo quotidiano di informazione online, dal 2011 operano sul territorio da Bologna al mare, raggiungendo un livello di penetrazione di assoluto livello. Non a caso recentemente a leggilanotizia è stato selezionato tra i primi sette progetti italiani e 53 in tutta Europa per l’informazione di qualità durante il periodo del lockdown da Covid-19. Ci è stato assegnata una sovvenzione dal Fondo di supporto europeo per il giornalismo Covid-19 per lo sviluppo di una informazione a servizio della nostra comunità di riferimento durante il post lockdown, mettendo anche a disposizione spazi per le attività economiche, sociali, culturali e per le singole persone.

Proprio per il nostro ruolo all’interno di questa comunità territoriale e la volontà di affrontare assieme le difficoltà che ci sono di fronte, abbiamo pensato di condividere una parte di queste risorse, mettendo a disposizione spazi gratuiti per tutte le attività, di qualsiasi genere, del territorio.