Imola. Non c’è dubbio che questa seconda ondata della pandemia ha fatto breccia in quei luoghi che nella prima fase si erano dimostrati quasi impenetrabili, almeno nel nostro territorio. Parliamo dei reparti ospedalieri di Imola e Castel San Pietro Terme e delle case residenza per anziani. Sono tanti i contagi in questi mesi e, purtroppo, vi sono anche diversi decessi.

Sulla situazione nella Cra (Casa residenza anziani) di via Venturini abbiamo ricevuto una lettera di un famigliare di una persona ospitata che pubblichiamo con la risposta ricevuta dall’Ausl di Imola, chiamata appunto in causa dall’autore della lettera.

La lettera

Spett. redazione,

ricevo notizia di un primo decesso per covid alla Cra Venturini di Imola, dove il medico Di Lella, ha riscontrato, in un solo giorno di tamponi effettuati, 10 ospiti positivi. Nella struttura, come già segnalato più volte alla Direzione sanitaria, manca il personale assistenziale, oltre ai necessari presidi, ma nessuno si occupa degli anziani che, come ho già ripetuto varie volte, sono abbandonati a se stessi. Da settimane non esistono figure direttive come Ras o Coordinatori di struttura. Questi quadri, sono stati o si sono licenziati, come la maggioranza degli infermieri o degli Oss, alcuni dei quali infetti a loro volta. La struttura è allo sbando, nessuno è in grado di gestire l’emergenza, fare l’igiene, dare la terapia, ma tutto viene tenuto nascosto. Com’e possibile che l’Ausl e le forze dell’ordine non intervengano? Se l’infezione si propaga, nel giro di pochi giorni, ci saranno decine di morti tra gli anziani della Cra Venturini. Chi sarà il responsabile? Su chi ricadrà la colpa di tutto? (Roberto Martelli)

La risposta

Gentile Direttore,

rispondiamo volentieri al suo lettore, che racconta di una situazione organizzativa che Cra Venturini ha vissuto oltre un mese fa, ma che è stata prontamente affrontata dal Comitato di distretto (Sindaci del nuovo Circondario imolese, Asp ed Ausl di Imola).

Cra Venturini è effettivamente entrata in crisi nel novembre scorso, a causa di una serie di problemi interni e di defezioni del personale della struttura, che il gestore non è stato in grado di sostituire.

In piena condivisione, il Comitato di distretto ha approvato la proposta dell’Ausl di Imola di impegnarsi a garantire l’intero contingente di personale infermieristico necessario ad assicurare i parametri di assistenza della struttura, convogliando su di essa il nucleo di infermieri che sarebbe stato destinato all’apertura del 4° piano Covid dell’Osco di Castel S. Pietro Terme, la cui apertura è infatti slittata di alcuni giorni. Specificamente sono stati assegnati alla Cra 9 infermieri, 2 Operatori socio sanitari ed un Coordinatore infermieristico, dipendenti aziendali, un contingente che ha messo in sicurezza il livello assistenziale della Cra Venturini. Sono inoltre attive consulenze e formazione da parte di personale esperto aziendale, rispetto alle misure di igiene ospedaliera e di protezione e prevenzione per il personale. I dispositivi di protezione individuali sono stati forniti dall’Azienda sino al 1 dicembre e quindi il gestore si è reso autonomo nel loro reperimento, ma è continuo il supporto aziendale su come utilizzarli al meglio.

Purtroppo il virus, la cui circolazione è ancora molto attiva, si è insinuato anche in questa struttura colpendo dapprima 4 ospiti temporanei, che erano stati trasferiti dall’ospedale con tampone negativo e 3 operatori e, infine, 10 ospiti residenti.

Questi ultimi sono subito stati trasferiti nell’area riservata alla temporaneità, ricavata dalla riorganizzazione della Cra del mese scorso e sita in un’area isolata della struttura. Su tutti gli altri ospiti prosegue la sorveglianza sanitaria attiva. Dei 4 ospiti temporanei, uno è deceduto ed uno è ricoverato in ospedale.

Comprendiamo, quindi, la preoccupazione dei famigliari delle persone fragili ricoverate in questa e nelle altre strutture investite dal virus, ma certamente l’Azienda non può essere accusata di un mancato intervento in questa particolare situazione. (Ausl Imola)