Imola. In occasione delle prossime festività natalizie, all’interno del Progetto “Rapporti di Buon Vicinato” (DGR 689/19), che si occupa del contrasto alle solitudini involontarie, in particolare degli anziani, è nata l’idea, denominata “Auguri sotto le finestre”, di portare auguri di speranza e di solidarietà in alcuni luoghi emblematici di tre quartieri della città, toccando scuole, Residenze per anziani, condomini, centri sociali e anche un condominio solidale.

Il passaggio degli auguri avverrà: venerdì 18/12/20 a Zolino; sabato 19/12/2020 in Pedagna; mercoledì 23/12/2020 a Marconi.

Una piccola carovana percorrerà tre brevi itinerari, in cui gli auguri verranno diffusi tramite un veicolo, tra quelli utilizzati da Anteas per il trasporto di persone in difficoltà.

Sono previste soste in alcuni punti, dove gli auguri saranno da ascoltare ma anche da vedere, da dietro ai vetri o affacciati per qualche minuto alle finestre. Nei giorni precedenti verranno consegnati lanterne e lumini nelle zone in cui si farà tappa, assieme a un messaggio: “Accendi la luce del Buon Vicinato!” (illumina le tue finestre con una candela o una piccola luce, come impegno personale a tenere accesa la solidarietà nel tuo quartiere).

Nei vari luoghi in cui sosteremo sarà chiesto quindi alle persone (agli ospiti, agli alunni…) e alle famiglie di accendere un lumino alle finestre, durante o dopo il nostro passaggio, appena fa buio, in segno di adesione a un “caldo” rito comunitario.

Realizzazione a cura di Anteas Imola, ExtraVagantis Teatro, Coop.va soc. Solco Prossimo, con la collaborazione di Centro Sociale Giovannini, Ass. Juvenilia, Asp e Auser. Si ringrazia la Cgil Imola e lo Spi per la collaborazione tecnica.

Per informazioni: Marina cell 3392294412; e-mail: marinamazzolani@gmail.com; referente del progetto – Carlo Bruni cell 339/1952412; e-mail: carlo.bruni@libero.it.