Imola. La giunta approva il Dup (Documento unico di programmazione) 2021/2023, che fa seguito alle Linee di mandato approvate nell’ottobre scorso dall’Amministrazione. L’Amministrazione comunale illustrerà il Dup in Commissione 1 “Bilancio”, prima di presentarlo all’esame del consiglio comunale entro la fine del 2020.

Il Documento Unico di Programmazione è l’ossatura del progetto politico di governo della città, è la fotografia delle azioni che l’Amministrazione comunale vuole attivare nei prossimi 5 anni. E’ la base strategica a cui fa seguito la parte operativa dell’azione di governo, che viene delineata attraverso le note di aggiornamento collegate al bilancio di previsione; la prima di queste note di aggiornamento, relativo al bilancio di previsione 2021/2023 verrà definita nelle prossime settimane.

“Questo Dup esprime un progetto al passo con i cambiamenti che investono e investiranno la comunità imolese. E’ l’espressione di una giunta comunale coesa, che vuole esprimere un cambio di passo rispetto al passato attraverso la messa a punto di un centinaio di obiettivi strategici da concretizzare nel corso dell’intero mandato elettorale, ovvero nei prossimi 5 anni”, sottolinea il sindaco Marco Panieri, che aggiunge “esso si caratterizza per essere progetto di governo concreto, di stabilità e ‘trasversale’, nel senso che in ciascuna delle azioni di governo definite si incrociano i diversi settori presenti all’interno della guida amministrativa e della macchina comunale”.

Da parte sua, il vicesindaco e assessore al Bilancio, Fabrizio Castellari, sintetizza così i punti forte di questo documento: “Innanzitutto metto in evidenza l’equilibrio nell’azione di governo, che si deve avere in una fase di emergenza complessa come l’attuale, che speriamo si possa concludere entro il 2021; poi la ripresa delle buone prassi che accompagnano per tradizione l’Amministrazione comunale e che hanno portato storicamente la città a buoni livelli di qualità della vita; una nuova stagione nelle relazioni istituzionali con gli enti sovraordinati, in particolare Nuovo Circondario Imolese, Città Metropolitana e Regione, per cogliere le opportunità di crescita e sviluppo; la fiducia in una macchina comunale competente, che ha l’esperienza giusta per affrontare questa fase difficile e tradurre questo progetto di durata quinquennale”.

Gli obiettivi strategici – La struttura comunale ha tradotto in Obiettivi Strategici i contenuti delle linee programmatiche e delle azioni strategiche in esse contenuti. Sono circa un centinaio questi obiettivi strategici, ovvero le azioni di governo definite dal Dup, da attivare nell’arco dei prossimi 5 anni da parte dell’attuale Amministrazione comunale.

Le sintetizziamo per macro aree. Ambiente: progetti di sostenibilità anche riguardo agli edifici scolastici; interventi per migliorare la raccolta rifiuti; un grande piano di ammodernamento dell’illuminazione pubblica; autodromo: aumentare la capacità dell’impianto di fungere da volano per l’economia del territorio e la sua valorizzazione turistica in un ambito non solo motoristico, mettendo in risalto la sua polifunzionalità; potenziamento del ruolo di Imola all’interno della Motor Valley; centro storico e frazioni: progetti per la ulteriore qualificazione urbana e valorizzazione sia del centro storico che delle frazioni, con interventi sul fronte delle opere pubbliche e degli eventi e riportando in centro uffici comunali oggi decentrati; cultura: redazione di un piano regolatore della cultura, che metta a sistema tutte le potenzialità degli istituiti culturali imolesi e del ricco tessuto associativo presente in città; apertura del nuovo museo archeologico e del nuovo ingresso della biblioteca comunale; innovazione e servizi al cittadino: attivare l’Agenda Digitale Locale, per fissare le priorità dell’Ente in materia di società dell’informazione, per garantire i “nuovi diritti di cittadinanza digitale”; apertura al sabato mattino dell’anagrafe, al termine dell’emergenza Covid-19; mobilità: rimodulare e aumentare la frequenza dei collegamenti nella tratta ferroviaria Imola-Bologna e i collegamenti ferroviari tra la città di Imola e le città della Romagna; migliorare i collegamenti esterni al territorio comunale e le connessioni interne attraverso l’incentivazione della mobilità alternativa e del trasporto pubblico; scuola: riduzione delle tariffe nei nidi, a fronte dei contributi regionali; sensibilizzazione e naturalizzazione alla lingua inglese nelle scuole dell’infanzia; progetti per l’inclusione scolastica e la risposta ai bisogni speciali di apprendimento e per favorire il benessere e la prevenzione dei fenomeni di disagio e bullismo; sicurezza: interventi per un controllo sempre maggiore del territorio, attraverso l’ampliamento dei supporti tecnologici (telecamere) e del personale del Corpo di Polizia Locale, in un raccordo sempre più strutturato con le forze dell’ordine, riattivando il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza a livello Circondariale; sociale: investimenti sulle politiche abitative e costituzione di un tavolo per la disabilità; definire un piano al fine di promuovere progetti per il contrasto alle povertà, vecchie e nuove, a maggior ragione dopo l’emergenza Covid-19; sport: percorso verso la progettazione di una cittadella dello sport e sviluppo di iniziative per una sempre maggiore inclusione anche in ambito sportivo; messa a punto di meccanismi per incentivare l’aggregazione tra società sportive; territorio: coordinare e armonizzare gli strumenti di programmazione dell’ente (PUG; Piano della Luce, PEBA, Piano Acustico) al fine di favorire uno sviluppo della città equilibrato e sostenibile; rilanciare l’edilizia e le attività produttive con obiettivi di sostenibilità, nell’ottica di migliorare la qualità urbana; turismo: definire una cabina di regia delle attività dei vari istituti culturali e degli eventi pubblici, mettendoli in sinergia con quelli privati per creare percorsi di carattere culturale, enogastronomico, economico, commerciale e turistico; università: supporto per accompagnare la crescita dell’insediamento dei corsi di laurea a Imola, a cominciare da quelli previsti da settembre 2021; viabilità: potenziare la viabilità veloce urbana di collegamento con le altre città e revisionare la viabilità urbana per incrementare i livelli di sicurezza.