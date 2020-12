Imola. I musei civici rispettano la chiusura al pubblico fino al 15 gennaio, in ottemperanza all’ultimo DPCM, ma non si fermano. Continuano infatti le attività di promozione dell’arte e della cultura del territorio, a distanza grazie al digitale, raccontando particolari storici e curiosità sui personaggi e le opere del Museo di San Domenico, Palazzo Tozzoni e Rocca Sforzesca: un modo per stare insieme, se pur virtualmente, durante le festività natalizie.

Sul canale YouTube e i canali social dei Musei Civici proseguono quindi gli appuntamenti dedicati a tutte le età: il finale del laboratorio di teatro-danza MIMESI2, tre nuove visite virtuali nella nostra rubrica Ad arte alla scoperta di opere delle Collezioni d’arte del Museo di San Domenico e per i più piccoli Giocamuseo a domicilio con la tanto attesa Notte al Museo.

Tutti i video proposti sono visibili sul canale YouTube a partire dalle 00.01 del giorno indicato.

Questo il programma: MIMESI2 LABORATORIO DI TEATRO-DANZA – Sabato 19 dicembre. Appuntamento conclusivo del ciclo di laboratori di Mimesi2, iniziati il 17 ottobre nell’affascinante cornice di Palazzo Tozzoni con partecipanti di tutte le età. I laboratori gratuiti di danza, teatro e arti visive hanno tratto ispirazione dagli ambienti e dalle collezioni d’arte della settecentesca casa museo di Palazzo Tozzoni e sono stati realizzati dall’Associazione Altri Balletti di Imola.

RUBRICA “AD ARTE: INCONTRI E VISITE VIRTUALI” – Domenica 27 dicembre –Un elegante gentiluomo del Cinquecento. Elegante nel suo mantello nero sopra una veste chiara, intessuta di fili d’oro, i polsi ornati di finissimo pizzo, l’alta gorgiera inamidata, il gentiluomo dipinto da Bartolomeo Cesi alla fine del Cinquecento, ci fissa con il suo sguardo acuto e di disarmante modernità. E’ da sempre il “volto” dei nostri Musei e oggi cercheremo di conoscerlo meglio.

Mercoledì 6 gennaio – La Romagna nel cuore. La tavolozza di Tommaso della Volpe sembra impregnata degli umori intensi e vitali della Romagna contadina. Quasi come fotogrammi strappati alla realtà, i suoi dipinti raccontano la storia di un mondo non così lontano nel tempo e che ancora ci affascina. Con Le vele e i plaustri Della Volpe realizza un’opera nella quale il mondo della terra e quello del mare della Romagna si fondono in un unico abbraccio.

Venerdì 15 gennaio – La natura e le sue forme. Può essere il ferro una materia leggerissima ed evocativa dell’ambiente naturale? Può esserlo se è stato Germano Sartelli a lavorarlo. Con la scultura Ferro esposta alla Biennale di Venezia del 1962, Sartelli crea una forma plasticamente accogliente e vibrante che immaginiamo abitata dal vento, in armonia con il paesaggio nella ricerca di un dialogo costante tra arte e natura.

RASSEGNA “GIOCAMUSEO A DOMICILIO” – Vi invitiamo ad inviate una foto dei lavori realizzati dai bambini durante i laboratori a musei@comune.imola.bo.it, con il nome e l’età, li vedrete pubblicati in una galleria virtuale sulle pagine social.

Domenica 20 dicembre – Quando Natale non c’era. Prima dell’era cristiana cosa si festeggiava per Natale? gli antichi romani festeggiavano la festa del Sol Invictus per festeggiare il solstizio, la rinascita della luce e il riallungarsi dei giorni dopo il buio dell’autunno. Festeggiamo anche noi realizzando le nostre lucerne romane per portare una luce antica nelle nostre case.

Sabato 26 dicembre – Notte al museo… con la Mummia Dorina. Come si realizzava una mummia nell’Antico Egitto? Siete sicuri di volere conoscere tutti ma proprio tutti i dettagli, anche quelli più paurosi? La nostra visita virtuale è dedicata ai più coraggiosi piccoli archeologi che oseranno avventurarsi con noi negli oscuri corridoi del Museo Scarabelli, alla scoperta dei segreti della mummia Dorina e dei suoi coccodrilli! Niente paura, per proteggerci da pericoli e “maledizioni” faremo scorta di amuleti preziosi!

Domenica 3 gennaio – Befana…art!. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte… anche con le cose tutte rotte si possono realizzare emozionanti opere d’arte! andiamo a scoprire la fantasia geniale e creativa delle opere di Germano Sartelli e divertiamoci a realizzare le nostre creazioni con materiali naturali di recupero!

MOSTRE – Rinviata la mostra In Hora Amoris, a Palazzo Tozzoni. Un progetto dell’artista Samantha Stella creato per la casa museo di Palazzo Tozzoni. La mostra-performance è realizzata dai Musei civici e dall’Associazione IL Pomo DaDamo Contemporary Art di Imola. L’artista, colpita dalla storia d’amore tra la contessa Orsola Bandini e Giorgio Barbato Tozzoni, la rivede alla luce di un altro grande amore, quello tra il poeta e pittore Dante Gabriel Rossetti e la sua musa Elizabeth Eleanor Siddal e propone una performance-reading poetico che, attraverso le stanze del palazzo, dà voce alle due donne, Orsola ed Elisabeth, e alle loro storie, che travalicano il tempo con la loro cocente attualità Orari: sabato ore 15-19 e domenica ore 10-13 e 15-19, € 4 intero, € 3 ridotto.

