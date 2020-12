“Ama Faenza”: questo è il titolo della campagna per promuovere gli acquisti nei negozi di Faenza. L’iniziativa sarà attiva fino a marzo, e vuole anche raccontare la comunità dei commercianti (1.500 in tutto quelli coinvolti) che, nonostante il periodo piuttosto problematico, si attivano ogni giorno per rendere interessanti le proposte commerciali all’interno della nostra città.

Questo tipo di campagna non riguarda solo i negozi del centro storico faentino ma di tutto il territorio faentino, e verrà dapprima lanciata nei canali social del Comune di Faenza (primo su tutti Facebook) per poi venire diffusa su altre piattaforme di comunicazione , come ad esempio la radio ma anche la stampa; il suo scopo è rafforzare e sostenere le iniziative precedentemente messe in campo per supportare le attività faentine in questo difficile periodo. Sotto i post vari verranno utilizzati hashtag come #amafaenza, #sceglifaenza, #scegliimpresefaenza.

Le associazioni di categorie faentine come Confartigianato, Confcommercio, Cna, Confesercenti, Faenza C’entro hanno contribuito alla realizzazione del progetto, grazie anche al patrocinio del Comune di Faenza, attivo in prima linea in tutte le iniziative volte a incentivare la vita cittadina.

“Viviamo in una fase non ordinaria, e mai come oggi c’è bisogno che i cittadini diano un impulso positivo alle attività commerciali del territorio grazie a un progetto che non va assolutamente a contrastare quelli già in essere di Faenza C’entro ma, in un qual modo , a integrarli, e nasce da una scelta forte che non rientra nei compiti principali del Comune di Faenza ma che comunque riteniamo sia fondamentale porre tra i nostri interessi principali”, commenta il sindaco di Faenza Massimo Isola.

(Annalaura Matatia)