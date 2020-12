Faenza. In arrivo un primo resoconto riguardante le misure economiche straordinarie e urgenti messe in atto dal Comune di Faenza per le imprese del territorio penalizzate dalla pandemia. Partiamo da un primo bando di aiuti economici specifici a fondo perduto: mezzo milione di euro la cifra messa a disposizione, indirizzata alle aziende del territorio penalizzate dalle misure previste dal Dpcm del 24 ottobre. A seconda della fascia di appartenenza (Fascia A le aziende rimaste completamente chiuse e Fascia B imprese con riduzione di orario di attività), l’amministrazione comunale aveva deciso di erogare rispettivamente un contributo di 2.000 e 1.200 euro entro il 15 dicembre.

La possibilità di erogare rapidamente i contributi era uno degli elementi costitutivi della misura economica straordinaria proprio per poter dare una risposta immediata a chi si trova in difficoltà. L’istruttoria ha accertato 42 imprese ammissibili al sostegno economico con attività totalmente chiuse e pertanto ricadenti in Fascia A, e a queste sono andati 84.000 euro. Le aziende in Fascia B, quelle con riduzione di orario di attività sono state 158, a cui sono andate 189.600 euro. Il totale, distribuito a tempo di record ,è stato di 273.600 euro.

Sono state invece giudicate non ammissibili 20 domande perché non in possesso dei requisiti richiesti: in due casi il codice Ateco non era tra quelli contemplati nell’avviso del bando, altre due imprese sono risultate senza sede operativa nel Comune di Faenza, mentre in 16 casi si è trattato di attività non iscritte al Registro delle Camere di Commercio.

“In una situazione seppur difficile, possiamo dire di essere riusciti a distribuire i contributi una settimana prima del termine che ci eravamo prefissati, merito del lavoro degli uffici, che ringrazio. L’intervento dell’amministrazione comunale nei confronti delle aziende e delle famiglie non si esauriscono però qui. La prossima settimana pubblicheremo infatti un secondo bando, questa volta dedicato a ‘partite iva’ che non rientravano nei codici Ateco della prima misura di sostegno e anche in questo caso cercheremo di dare risposte rapide a tutti”, spiega l’assessore al Bilancio Milena Barzaglia.

(Annalaura Matatia)