Il noleggio a lungo termine è una soluzione innovativa che negli anni ha rivoluzionato il settore dell’autonoleggio.

Questa forma di mobilità – indicata per i professionisti, per i privati e per le aziende – si basa infatti su un sistema noto nel settore con il termine di Mobility-as-a-Service (MaaS), che permette di usufruire di auto nuove ed efficienti senza i classici impegni legati al possesso.

Mezzi sempre nuovi con il noleggio a lungo termine

Naturalmente, la formula flessibile e priva di sorprese del noleggio a lungo termine garantisce ai sottoscrittori una lunga serie di vantaggi, affidandosi a realtà di riferimento del settore, come per esempio LeasePlan.

Il primo, quello più evidente, è relativo all’efficienza delle auto, dal momento che i clienti possono sempre scegliere modelli di automobili di tutti i tipi, appena uscite dal concessionario, da selezionare direttamente dal sito della società di noleggio.

La formula fa sì che sia sempre possibile vagliare numerose proposte presenti in catalogo, assicurando così una scelta sempre in linea alle esigenze di ogni business. Il noleggio a lungo termine si avvale, infatti, di auto elettriche, veicoli in super offerta e automobili di diverso segmento, senza alcuna limitazione su marche o equipaggiamento, richiedibili, all’occorrenza, anche con allestimenti su misura.

In questo particolare caso, naturalmente, qualora l’accesso a vetture personalizzate richieda l’attesa di opportuni tempi di produzione, i principali brand mettono a disposizione una vasta proposta di auto in pronta consegna, in modo da evitare tutti quei fermi macchina che possono ostacolare le attività d’impresa.

Noleggio a lungo termine: il vantaggio dei costi fissi

In tema di costi, a fare del noleggio a lungo termine un servizio più che vantaggioso è una formula che comprende il pagamento di un canone mensile che resta fisso per tutta la durata del contratto.

L’importo varia al variare delle esigenze dei clienti e dal modello di vettura prescelta, ed è sempre onnicomprensivo sia dei servizi su strada, sia delle spese ordinarie e straordinarie legate ai mezzi.

Nel noleggio a lungo termine, infatti, tutte le spese relative all’auto sono sempre a carico della società. Il cliente viene quindi sollevato dai classici oneri legati al possesso, nonché da tutte quelle operazioni legate al corretto funzionamento e alla sicurezza dei passeggeri.

Più nel dettaglio, un contratto standard di noleggio a lungo termine prevede che la società si faccia carico della gestione di tutti i costi e delle pratiche legati al veicolo, come quelle relative all’immatricolazione, alle tasse automobilistiche, alle polizze assicurative e alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Fanno parte dei servizi compresi nel canone anche il soccorso stradale e l’assistenza in caso di sinistri, nonché la gestione pneumatici per la sostituzione stagionale delle gomme.

Gli altri vantaggi del noleggio a lungo termine

Dal punto di vista economico, un altro vantaggio fra i più importanti garantiti dal noleggio a lungo termine è quello che relativo alla svalutazione dei veicoli. Questa forma di mobilità mette infatti al riparo dalla perdita di valore che le vetture subiscono nel tempo, con benefici evidenti sia per i privati sia per le realtà che dispongono di un corposo parco mezzi.

A tutto questo, alcune società come LeasePlan affiancano interessanti soluzioni di permuta dell’usato, che permettono ai sottoscrittori di coprire, con le somme ricavate, un eventuale anticipo e parte dei successivi canoni mensili.

Per quanto riguarda la formula vera e propria, il noleggio a lungo termine permette di avere accesso a soluzioni “tutto compreso” – eventualmente comprensive di pacchetti aggiuntivi – che hanno inizio alla consegna del mezzo e si concludono alla scadenza del contratto.

Una formula che prevede opzioni su misura e che può essere rinnovata al momento della scadenza, per assicurare al sottoscrittore un nuovo ordine di noleggio. Il vantaggio è quello di poter avere accesso ad automobili sempre attuali, meccanicamente efficienti e dal fascino superiore, quindi ideali in tutte quelle attività nelle quali l’immagine è un requisito fondamentale.