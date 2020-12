Il gruppo Clai e il Banco Alimentare uniscono le forze per donare un pasto a chi è in difficoltà, regalando un Natale più “buono” a chi non se lo può permettere. “L’anima Clai è basata da sempre su un forte senso di responsabilità sociale – spiega Giovanni Bettini, presidente di Clai –. È nella natura della cooperativa ascoltare, vivere e aiutare attivamente le persone e il territorio. Con il Banco Alimentare condividiamo gli stessi valori, anche Clai considera la lotta allo spreco e alla povertà un tema fondamentale. Per questo le due realtà hanno stretto una partnership nella quale Clai metterà a disposizione i suoi prodotti e allo stesso tempo attiveranno un’iniziativa benefica con l’obiettivo di donare 590.000 pasti entro il 31 marzo 2021. Perché 590.000? Perché a marzo del prossimo anno Clai compirà 59 anni e abbiamo pensato che in questo momento 10.000 pasti per ogni anno di storia fossero il miglior modo per celebrare l’anniversario”.

Nel progetto solidale tra il Banco Alimentare e Clai anche i consumatori saranno protagonisti dell’iniziativa, infatti, acquistando la Salsiccia stagionata passita nella versione “Special Edition”, disponibile nei punti vendita da dicembre a fine marzo nella versione tradizionale da 450 gr, affettata in vaschetta da 90 gr, o nell’elegante confezione regalo, potranno contribuire a donare un pasto a chi è in difficoltà.

“Ringraziamo Clai, che ci sostiene da tempo, anche per questa importante iniziativa – dichiara Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare onlus –. Grazie al loro contributo saremo in grado di distribuire un’importante quantità di alimenti alle persone bisognose. Si sta creando una consapevolezza sempre più forte della tragicità del momento che stiamo vivendo e che purtroppo non finirà a breve. È fondamentale quindi avere al nostro fianco aziende così, che dimostrino la propria vicinanza alle persone in difficoltà con gesti concreti.”

Per arrivare all’ambizioso obiettivo di donare 590.000 pasti (un pasto equivale a 500 g di alimenti secondo la stima adottata dalla European food banks federation) entro il 31 marzo 2021, il gruppo Clai ha attivato una campagna media legata alla comunicazione del progetto con il Banco Alimentare. Una campagna che vede come protagonista la Passita, nella versione speciale con il Banco Alimentare, e le persone Clai, soci e lavoratori che con la loro passione da oltre tre generazioni si tramandano l’arte della salumeria e del saper fare.