Imola. Mancano pochi giorni allo scadere dei termini per la presentazione delle domande all’avviso che l’ospedale per mielolesi di Montecatone ha emesso riguardo alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di una quindicina di collaboratori professionali sanitari infermieri. Gli interessati, infatti, dovranno far pervenire quanto necessario entro le 10 del 23 dicembre prossimo secondo i dettagli indicati nel documento reperibile sul sito di Montecatone Rehabilitation Institute.

La procedura, quanto mai importante in un tempo difficile come quello al quale il Covid19 ci ha abituati – dove il personale infermieristico è diventato, se possibile, ancor più determinante di quanto lo fosse in passato – godrà di tutti i benefici di cui all’accordo siglato il 26 agosto scorso – che era a sua volta integrazione di quello del 18 marzo – in virtù del quale, superato il periodo di prova, su base volontaria, si sarebbe proceduto alla stabilizzazione del personale interessato.

La proroga, infatti, è stata siglata il 16 dicembre dalla Direzione dell’Istituto e dalle organizzazioni sindacali che hanno esteso i benefici al 30 giugno 2021.