Mentre in Italia si cerca di rallentare con le nuove misure il propagarsi del virus e una terza ondata, dall’Inghilterra giunge la notizia di una variante più aggressiva del Covid-19 che, partendo dal Sud-Est del Regno Unito, tende ad espandersi in Europa, con segnali che già giungono in questo senso dal Danimarca, Olanda e Australia. Intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una ordinanza per fermare i voli dalla Gb fino al 6 gennaio.

Purtroppo da segnalare altri tre decessi nel territorio imolese: 2 uomini di Imola di 79 e 92 anni e una donna di Castel San Pietro Terme di 93 anni.

Aggiornamento Italia ore 12 del 20 dicembre. Nella giornata odierna in Italia abbiamo un calo dei decessi con meno tamponi, in crescita, però, il rapporto tra positivi e test effettuati che si assesta all’11% (ieri era al 9,2%). I morti nelle 24 ore sono 352 contro i 553 di ieri, per un totale da inizio pandemia di 68.799. I casi odierni sono 15.104 (- 1.204) con 137.420 tamponi (- 38.765). I casi complessivi sono 1.953.185. Le terapie intensive scendono di 41 unità, in totale 2.743 ricoverati. Calano i ricoverati con sintomi: 25.158 (- 206), mentre crescono i positivi totali: 622.760 (+ 2.594), i guariti odierni sono 12.156 per un totale di 1.261.626.

In Emilia Romagna 60 i decessi nelle ultime 24 ore (73 ieri). I positivi sono 1.751 (ieri 1.641) con 12.000 tamponi (ieri 14.000). I guariti sono 1.722, i casi attivi totali 60.916 (- 31 rispetto a ieri). In crescita i positivi nel territorio dell’Ausl di Imola: 84 nuovi casi (ieri 34) con 556 tamponi molecolari (ieri 463) e 201 antigenici rapidi (128).

I positivi in Veneto sono 3.869 (ieri 3.834), Lombardia 1.795 (ieri 1.944), Lazio 1.213 (1.410). Tutte le altre regioni sono sotto i mille contagiati.

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 556 tamponi molecolari e 201 antigenici rapidi sono 84 i nuovi casi positivi registrati oggi, di cui 59 asintomatici e 25 sintomatici. 58 sono stati individuati tramite contact tracing: 22 erano già isolati, 6 casi sono riconducibili a focolai già noti. 53 i guariti. Sono 65 i ricoverati nei reparti internistici del S. Maria della Scaletta, 6 in ECU, 15 all’OsCo, mentre salgono a 7 i ricoverati del nostro Circondario nelle terapie intensive a Bologna. Sono 4947 i casi totali da inizio epidemia e 1168 i casi attivi.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 155.593 casi di positività, 1.751 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.661 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’15%.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 892 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 385 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 556 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,1 anni.

Sui 892 asintomatici, 532 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 61 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 16 con gli screening sierologici, 8 tramite i test pre-ricovero. Per 275 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 261 nuovi casi, Bologna (346), Reggio Emilia (235), Rimini (169), Ravenna (147), Parma (93), Piacenza (80), Ferrara (169). Poi Cesena (129), Imola (84) e Forlì (38).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.661 tamponi, per un totale di 2.423.947. A questi si aggiungono anche 1.059 test sierologici e 1.868 tamponi rapidi effettuati da ieri.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.722 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 87.594.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 60.916 (-31 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 57.8634 (-59), quasi il 95% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 60 nuovi decessi: 8 a Piacenza (5 donne, rispettivamente di 92, 83, 90, 78 e 94 anni e 3 uomini di 83, 88 e 77 anni), 3 in provincia di Parma (si tratta di un uomo di 84 anni e due donne di 98 e 89); 6 in provincia di Reggio Emilia (si tratta di tre uomini di 67, 68, e 95 anni e tre donne di 94, 91 e 80); 5 nel modenese (una donna di 64 e quattro uomini, rispettivamente di 72, 80, 89 e 63 anni); 26 in provincia di Bologna (12 donne di 89, 93, 80, 85, 90, 96, 89, 90, 80, 97 e 93 anni e 14 uomini rispettivamente di 73, 71, 88, 86, 88, 93, 69, 98, 90, 95, 83, 91 e 95 anni). I rimanenti tre uomini, nell’imolese, e sono rispettivamente due uomini di 79 e 92 anni e una donna di 93 anni); 2 nel ferrarese (2 uomini di 77 e 69 anni); 7 in provincia di Ravenna (3 donne di 89, 90 e 77 anni e 4 uomini, rispettivamente di 84, 71, 84 e 76 anni); 1 a Forlì-Cesena (e precisamente una donna di 89 anni); 2 nel riminese (un uomo di 60 anni e una donna di 85 anni).

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 7.083.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 201 (-5 rispetto a ieri), 2.852 quelli negli altri reparti Covid (+33).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 16 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 14 a Parma (invariato), 19 a Reggio Emilia (-2), 36 a Modena (-2), 52 a Bologna (-4), 7 a Imola (+2), 16 a Ferrara (+1), 17 a Ravenna (-1), 3 a Forlì (invariato), 1 a Cesena (invariato) e 20 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 14.348 a Piacenza (+80 rispetto a ieri, di cui 34 sintomatici), 12.282 a Parma (+93, di cui 60 sintomatici), 21.761 a Reggio Emilia (+235, di cui 101 sintomatici), 28.452 Modena (+261, di cui 174 sintomatici), 30.699 a Bologna (+346, di cui 169 sintomatici), 4.947 casi a Imola (+84, di cui 25 sintomatici), 7.979 a Ferrara (+169, di cui 33 sintomatici), 11.174 a Ravenna (+147, di cui 62 sintomatici), 5.439 a Forlì (+38, di cui 27 sintomatici), 5.240 a Cesena (+129, di cui 81 sintomatici) e 13.272 a Rimini (+169, di cui 93 sintomatici).

In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 1 caso a parma e 1 un caso a Ravenna, in quanto giudicato non Covid-19.