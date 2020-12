Faenza. Sono già alcuni anni che l’Amministrazione comunale faentina ha avviato progetti di mobilità sostenibile, al fine di consentire gli spostamenti nei tratti urbani con mezzi non inquinanti. A cominciare dalle piste ciclabili o corsie ciclabili, al fine di mettere in sicurezza i percorsi per chi si reca al lavoro o a scuola dalla propria abitazione tra la periferia e il centro e nelle zone adiacenti agli istituti scolastici, dove il traffico tra auto e bici è sempre particolarmente intenso. In passato diverse strade (anche in periferia) sono state “attrezzate” con percorsi per bici e pedoni, ma col passare degli anni molte vie – che hanno registrato un incremento di traffico e di passaggio di utenti deboli della strada – sono rimaste senza ciclabili.

Per questo motivo, i tecnici del servizio Progettazione infrastrutture e manutenzione del settore Lavori pubblici del Comune di Faenza, basandosi su alcune segnalazioni raccolte, hanno effettuato una ricognizione delle situazioni per stabilire dove intervenire raccordando tratti di piste ciclabili realizzate qualche anno fa.

Più specificatamente, i tecnici hanno diviso i lavori in quattro fasi principali: la prima ha interessato via Boaria (nel tratto fra via Malpighi e via Convertite), dove è stata realizzata una ciclopedonale in cui è consentito il doppio senso di marcia; sempre qui, sono stati messi in sicurezza ingressi e uscite dei passi carrai che si affacciano sulla strada. Il tratto appena ultimato completa la pista ciclopedonale già realizzata per lunghi tratti in via Boaria, dalla via Emilia Ponente verso via Convertite. Il secondo stralcio di lavori ha avuto luogo in via Volta (da via Leonardo da Vinci a via Galvani), disegnando con le classiche righe gialle una pista ciclopedonale monodirezionale su entrambi i lati della strada. Anche in via Graziola – nel tratto da via Emilia Ponente a via Sant’Orsola – si è intervenuti allo stesso modo, realizzando (con la segnaletica orizzontale e verticale) una pista ciclabile monodirezionale su entrambi i lati della strada.

Il quarto – e ultimo – stralcio di lavori ha interessato via Manzoni (da via Martiri Ungheresi a via Ghinassi), dove è stata realizzata, anche in questo caso, una corsia ciclopedonale a senso unico, quindi a destra provenendo da piazza San Domenico, cosa che ha comportato lo spostamento, in un altro punto, di alcuni posti riservati alle motociclette e alle bici. Tutti gli interventi, costati poco più di 38mila euro (beneficiando di un finanziamento regionale pari al 70%), sono stati portati a compimento nelle scorse settimane.

(Annalaura Matatia)