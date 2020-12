Faenza. Nuovi profili Instagram, Facebook , Youtube e Telegram per un’ Unione della Romagna faentina più “social”: sono stati appena aperti nuovi profili social per l’Urf, al fine di potenziare la comunicazione digitale tra ente e cittadini, favorendo la loro partecipazione attiva.

La pagina Facebook dell’Unione nasce come canale dedicato a tutti i cittadini dell’Unione e a coloro che in futuro sceglieranno come meta dei loro viaggi il territorio della Romagna Faentina. Nella sua home sono presenti comunicazioni di servizio, notizie, foto e video, inviti ad eventi, informazioni utili per cittadini e turisti, approfondimenti sulle eccellenze del territorio e tanti altri contenuti interessanti.

Il canale YouTube risale invece al primo lockdown. Nato per la pubblicazione dei video dei consigli comunali, dalla sua creazione si è pian piano evoluto e arricchito. Ad oggi ha ospitato e continuerà ad ospitare – oltre ai già citati video dei consigli comunali – video e dirette di eventi e momenti istituzionali. L’Unione approda inoltre su Twitter, dove racconterà i suoi progetti di networking nazionale e internazionale, come sta facendo in questo periodo per UrbSecurity: un progetto di portata europea dedicato alla sicurezza negli spazi urbani.

Infine l’instant messaging si potrà effettuare tramite il canale Telegram “Unione Romagna faentina”, il cui obiettivo è quello di trasmettere informazioni istituzionali, di pubblica utilità e interesse ai cittadini dell’Unione e non, sfruttando la velocità della messaggistica istantanea. Un mezzo di comunicazione di facile accesso e tempestivo per le comunicazioni più urgenti, come ad esempio le allerte meteo, le chiusure e le interruzioni di servizio. Iscriversi è molto semplice, basta accedere a Telegram, cercare il canale Unione Romagna faentina e cliccare il pulsante “Unisciti”.

I social media dell’Unione della Romagna Faentina:

• Facebook: https://www.facebook.com/RomagnaFaentina

• Twitter: https://twitter.com/RomagnaFaentina

• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVa3KWGerYE1mw6q5IXhjdw

• Telegram: https://t.me/unioneromagnafaentina

(Annalaura Matatia)