Il decreto Natale del 18 dicembre ha introdotto una serie di limitazioni negli spostamenti dal 24 dicembre al 6 gennaio. Misure difficili da decifrare tanto che nelle ultime ore il Governo ha pubblicato nel suo sito uno spazio dedicato alle domande frequenti in merito a questi decreto, le cosiddette Faq. Come deve comportarsi chi ha seconde case, come spostarsi, chi può spostarsi, muoversi tra comuni: tutti i chiarimenti per evitare di incappare nelle contravvenzioni che sono piuttosto salate: da 400 a 1.000 euro.

Rimandiamo quindi a quelle pagine per sapere ciò che si può e ciò che non si può fare nelle prossime festività.

Intanto dal 21 è in vigore la misura prevista dal Dpcm 3 dicembre che vieta ogni spostamento al di fuori della propria regione.

Vai alle domande frequenti >>>>